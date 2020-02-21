До правил користування київським метро внесуть «музичні» правки



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Музиканти змушені платити за перевозення в метро великогабаритних інструментів

Перевезення великогабаритних музичних інструментів стане безкоштовним

Київська міська рада готує нові зміни до Правил користування київським метрополітеном. Правила доповнять новим положенням щодо безкоштовного перевезення музичних інструментів у чохлах або належній упаковці.

Проєкт «музичного» рішення вже підтримали на комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики, повідомляє «Вечірній Київ».

«Останнім часом до нас почали надходити звернення від викладачів, студентів, учнів, музикантів щодо оплати музичних інструментів відповідно до Правил, ухвалених у листопаді-2019. Музичні інструменти – не просто особиста річ, а невід’ємна частина їхньої викладацької практики та професійної діяльності. Такий самий, як для багатьох ноутбук, або фотоапарат, чи інше професійне обладнання або речі та інструменти, необхідні для роботи. Додаткові щоденні витрати на перевезення музичних інструментів у метро і для викладачів, і для учнів мистецьких шкіл, і студентів мистецьких коледжів та вузів – це значний фінансовий тягар», – пояснила голова профільної комісії Вікторія Муха.

На думку депутатки, ухвалення проєкту сприятиме зняттю соціальної напруги у середовищі музикантів, які перевозять у метро віолончелі та інші габаритні інструменти.

«Музична академія знаходиться на Майдані Незалежності, а студентський гуртожиток – на Оболоні. Хочу зауважити, що музиканти змушені везти в метро віолончелі, котрі не такі маленькі, як скрипки», – розповіла голова громадської організації викладачів-струнників «ESTA-Україна» Наталія Коптєнкова.

У КП «Київський метрополітен» вважають, що перевезення великогабаритних музичних інструментів може призвести до порушення правил безпечного проїзду.

«Згідно з пунктом 3.6 Правил забороняється перевезення предметів, розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують два метри. Але ми в будь-якому випадку позитивно сприймаємо рішення депутатів щодо музінструментів», – прокоментував заступник начальника комерційної служби КП «Київський метрополітен» Андрій Верес.

Завдячуючи оперативному реагуванню депутатів, «музичний» проєкт ще 19 лютого ухвалили на комісії з питань транспорту, зв‘язку та реклами.

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили нові правила користування Київським метрополітеном.