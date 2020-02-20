Впровадження єдиного е-квитка: де і як можна оплатити разовий проїзд



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У транспорті необхідно піднести екран телефону з QR-квитком або роздрукований квиток до дзеркальної частини валідатора

Для разового проїзду у громадському транспорті Києва з 1 квітня необхідно придбати QR-квиток

Для разового проїзду у столичному громадському транспорті необхідно придбати QR-квиток. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Він нагадав, що з 1 квітня у громадському транспорті для оплати проїзду діятиме єдиний електронний квиток, яким можна буде оплатити поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці. Так, наразі розроблено нову гаму проїзних квитків, яка передбачає фіксовані кількості поїздок на всіх видах громадського транспорту протягом місяця.

«З 1 квітня діятимуть проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки на місяць, вартістю 290 грн, 390 грн, 575 грн та 770 грн відповідно. Окрім того, можна буде придбати «безлімітні» проїзні на всі види громадського транспорту вартістю 1300 гривень. Уперше вводиться в обіг «туристичний» проїзний квиток – із терміном дії протягом 24, 48 та 72 годин із моменту активації, який коштуватиме 100, 150 та 200 гривень відповідно. Для разового проїзду у громадському транспорті необхідно придбати QR-квиток. Термін дії QR-квитка становить 15 діб. Одноразовий QR-квиток можна використовувати як у роздрукованому вигляді, так і в електронному – на екрані смартфону. У транспорті необхідно піднести екран телефону з QR-квитком або роздрукований квиток до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку та натиснути кнопку «Підтвердити використання», – пояснив Поворозник.

Придбати разовий QR-квиток можна

у додатку Kyiv Smart City:

Розділ «Придбати QR-квиток» на головній сторінці застосунку, обираємо кількість квитків, сплачуємо банківською карткою. Після цього QR-код квитка з’явиться у розділі «Мої квитки». Якщо відкрити розділ, автоматично відкриється актуальний QR-квиток. У транспорті необхідно піднести екран телефону з QR-квитком до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку та натиснути кнопку «Підтвердити використання».

в Особистому кабінеті киянина https://my.kyivcity.gov.ua

Необхідно увійти у власний кабінет, відкрити розділ «Каталог послуг», обрати «Транспортні послуги» → «Електронний квиток» → «Мої квитки» → «QR-квиток» → «Придбати» → «Додати до кошика». Куплений QR-квиток буде доступний в особистому кабінеті. Його можна завантажити, роздрукувати або переслати на електронну пошту.

у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click:

Адреси терміналів:

https://ibox.ua/map

https://map.easypay.ua:8465/

https://kiev.orgdir.ru/2+click/

за допомогою чат-ботів Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot у Telegram та Facebook:

https://t.me/KyivPayBot

https://t.me/KyivMetropolitenBot

https://m.me/KyivPayBot

https://m.me/KyivMetropolitenBot

Щоб придбати QR-квиток за допомогою чат-боту, потрібно обрати мову спілкування, прийняти умови оферти, дозволити надати свій номер телефону, до якого прив’язана банківська картка, обрати опцію «QR-квиток (Київ)», ввести кількість квитків, підтвердити сплату (комісія 3%), обрати картку. Після оплати у відповідь у месенджері надійде зображення з QR-квитком. У транспорті необхідно піднести екран телефону із QR-квитком до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку та натиснути кнопку «Підтвердити використання».