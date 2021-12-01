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    У наземному транспорті Києва можна буде оплатити проїзд банківською карткою

    •  glavcom.ua
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    Банківська карта валідується протягом 3&ndash;4 секунд, фахівці хочуть прискорити цей процес - У наземному транспорті Києва можна буде оплатити проїзд банківською карткою
    Банківська карта валідується протягом 3–4 секунд, фахівці хочуть прискорити цей процес
    фото: glavcom.ua

    Спеціалісти доопрацьовують функціонал, щоб була можливість без розблокування смартфона сплатити за проїзд

    На початку 2022 року в Києві з'явиться можливість оплати банківською карткою проїзду в наземному транспорті. Про це в інтерв'ю Mind.ua повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Оленич.

    «У першому кварталі 2022 року ми плануємо запустити можливість оплати банківською карткою в наземному транспорті. Зараз доопрацьовуємо функціонал, щоб була можливість навіть без розблокування смартфона сплатити за проїзд», - повідомив Оленич.

    Також він зауважив, що банківська карта валідується протягом 3–4 секунд, транспортна – 0,3 секунди. «За великого пасажиропотоку ці 3,7 секунди затримки критичні: може миттєво зібратися черга», – пояснив він.

    «Ми маємо думати і про стабільність. Будь-яка цифрова система вразлива для кібератак. Якщо йде атака на місто – банківська картка не зможе працювати: вона проходить через сервери системи, яка валідувала цю картку. Тому спочатку ми запустили транспортну картку, яка працює автономно в нашій мережі. Має бути альтернатива, яка в разі НП забезпечить можливість чіткої та безперебійної оплати», – додав Оленич.

    Як повідомлялося, нещодавно сервіси застосунку «Київ цифровий» оновилися, зокрема удосконалено сервіси QR-квитків та оплати погодинного паркування. Так, У застосунку удосконалили оплату проїзду QR-квитками та додали інструкцію, як оплатити проїзд у наземному транспорті.

    Щоб оплатити проїзд QR-квитком з екрану смартфона, потрібно:

    • Придбати квиток у «Київ Цифровий».
    • Просканувати квиток на валідаторі.

    Сигнал на валідаторі, що квиток дійсний, є підтвердженням оплати проїзду. Більше не знадобиться додаткових підтверджень у застосунку.

    Коли застосунок отримає інформацію про використання квитка, на екрані з’явиться час використання та кнопка «Показати контролеру», щоб можна було швидко надати квиток для перевірки.

    Теги: Київ громадський транспорт КМДА
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    У наземному транспорті Києва можна буде оплатити проїзд банківською карткою