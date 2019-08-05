У Кличка похвалилися позитивними показниками економічного розвитку Києва



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Середньомісячна заробітна плата в Києві становить більш як 15 тис. грн

Перше півріччя 2019 року відзначилось позитивними тенденціями соціально-економічного розвитку в Києві. Зокрема, мова йде про ріст середньомісячної заробітної плати, скорочення рівня безробіття, зростання обороту роздрібної торгівлі, експорту та імпорту товарів, а також обсягу виконання будівельних робіт. Про це повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій Київської міської держадміністрації Наталія Мельник під час розширеного засідання Колегії КМДА.

«За останніми статистичними даними середньомісячна заробітна плата в місті Києві становить 15 183 грн, що на 18% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Разом із тим, до 6,7% скоротився рівень безробіття. Впевнені позитивні показники маємо в галузі торгівлі. Зокрема, оборот роздрібу зріс на 14,4%, а експорт та імпорт товарів – на 21,4% та 11,6% відповідно. За перше півріччя поточного року на 19,5% збільшився обсяг будівельних робіт у столиці», – зазначила Мельник.

Вона також поінформувала про те, що з урахуванням останніх змін у Бюджетному кодексі на цей час Департамент економіки та інвестицій завершив роботу щодо формування Переліку інвестиційних проектів з будівництва та реконструкції, які планується реалізувати у 2020-му та наступних роках за рахунок бюджетних коштів.

«Наразі відібрано проектів на загальну суму 22,5 млрд грн, що відповідає граничним обсягам прогнозних бюджетних асигнувань. Традиційно найбільших ресурсів потребують незавершені об’єкти в житлово-комунальному господарстві, транспорті та освіті», – зауважила Мельник.

Так, відбір інвестиційних пропозицій відбувався за чіткими критеріями і пріоритет було надано об’єктам, строк завершення будівельних робіт на яких визначений до 31 грудня 2020 року; перехідним об’єктам, із обсягами асигнувань, що забезпечують введення в експлуатацію в заплановані терміни; об’єктам, які передбачається фінансувати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, та об’єктам, на розробку проектної документації яких були витрачені бюджетні кошти у попередні роки, але реалізація яких не розпочата.

«Окремо хочу зазначити, що вже з 2020 року включення нових проектів буде здійснюватися шляхом конкурсного відбору за окремим порядком, затвердженим КМДА. Сьогодні така система відбору вже діє на державному рівні і до жовтня цього року буде імплементована в місті Києві», – наголосила Мельник.