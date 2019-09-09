У Кличка похвалилися, як майже за 40 млн грн продали будинок у центрі Києва



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За результатами аукціону в «ProZorro. Продажі» укладено договір купівлі-продажу нежитлового будинку площею 239,70 кв. м, розташованого на вул. Грушевського, 3

Під час електронних торгів ціна за будинок зросла у понад 50 разів

За результатами успішно проведеного електронного аукціону в «ProZorro. Продажі» ціна нежитлового будинку на вул. Грушевського, 3 у Києві зросла у понад 50 разів і склала 39,6 млн грн з ПДВ. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

4 вересня за результатами електронного аукціону в ЕТС «ProZorro. Продажі» було укладено договір купівлі-продажу нежитлового будинку загальною площею 239,70 кв. м, розташованого на вул. Грушевського, 3. Ціна під час торгів зросла до 165 тисяч гривень за квадратний метр.

«Департамент комунальної власності здійснює жорсткий відбір запропонованих районами об’єктів, які можуть потенційно підлягати приватизації. Це завжди непрофільні об’єкти, які місто не використовує та не буде потенційно використовувати в майбутньому для своїх потреб. Згодом сформований перелік вивчає та погоджує профільна комісія, після чого об’єкти голосуються депутатами Київради на сесії, що забезпечує абсолютну відкритість та ретельне вивчення кожного об’єкта», – зазначив Слончак.

Станом на сьогодні від початку року укладено 8 договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації на електронних аукціонах в ЕТС «ProZorro. Продажі».

«Ми нікуди не поспішаємо і намагаємось кожен актив якомога ефективніше для міста продати. Маємо хороші показники по всіх об’єктах. Так, до прикладу, на липневих торгах за 4 об’єкти комунальної власності боролися 100 учасників. А ціни збільшуються від початкових ставок також у десятки разів», – зазначив заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, за результатами рейтингу ДП «ProZorro. Продажі» столиця серед міст, які найактивніше використовують електронну систему задля здійснення малої приватизації.