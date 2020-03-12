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    У Кличка розповіли, коли очікувати 4G на всіх станціях метро

    • Розсилка
    У Кличка розповіли, коли очікувати 4G на всіх станціях метро

    На 8 станціях метро оператори планують запустити 4G протягом першого півріччя

    Завдяки рішенню Київської міської ради про затвердження механізмів для запуску 4G у метро мобільні оператори зможуть запустити 4G на всіх станціях та тунелях київської підземки, а інтернет-провайдери – розвивати свої мережі у столиці. Про це повідомив радник київського міського голови Максим Бахматов.

    «Це довгоочікувана подія для киян. Відтепер ми зможемо будувати систему сервісів, пов’язаних із сучасним містом, тому що нарешті отримаємо швидкісний інтернет», – пояснив він.

    Із 5 березня вже запрацював 4G на станції метро «Академмістечко». Ще на 8 станціях метро оператори планують запустити 4G протягом першого півріччя, а на всіх станціях – до кінця 2020 року.

    Відповідно до рішення Київради, розмір оплати за доступ операторів до інфраструктури міста буде визначатися підприємствами, установами та комунальними організаціями, які є їхніми балансоутримувачами чи власниками. Відповідні суми не мають перевищувати розмір, який встановлений статтею 17 ЗУ «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

    Нагадаємо, що у липні 2019 року оператори в рамках тендеру обрали компанію Huawei у якості постачальника рішення для будівництва спільної 4G мережі у столичному метрополітені. Технічне рішення від Huawei дозволяє використовувати одну базову станцію одразу всім трьом операторам.

    Київ метро мобільні оператори інтернет Максим Бахматов
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