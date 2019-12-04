Верхній Вал на Подолі може стати пішохідним (проєкт)



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Схема реорганізації вулиць Верхній і Нижній Вал

Агенти змін пропонують схему реорганізації Верхнього і Нижнього Валів

Архітектурно-дизайнерська організація «Агенти змін» запропонувала схему реорганізації вулиць Верхній і Нижній Вал на Подолі у Києві.

Наразі на Валах є проблеми з мобільністю: підземні переходи, відсутня велодоріжка, автівки в постійних заторах, разом з якими стоїть громадський транспорт.

Це також вузькі запарковані тротуари, які не відповідають кількості пішоходів та активності в перших поверхах будинків. Вони захаращені хаотичною торгівлею та літніми майданчиками. Уздовж тротуарів практично відсутні дерева.

Ще одна проблема: застаріла система водовідведення. Посеред бульвару руслом річки Глибочиця проходить колектор, який збудували в середині ХІХ століття. Через відсутність очищення брудна вода з мастилами від автівок потрапляє у Дніпро.





Так зараз виглядають Нижній і Верхній Вали

«Агенти змін» пропонують насамперед розширити публічний простір – зробити Верхній Вал пішохідним і перенести на нього трамвай.

Трамвай рухатиметься окремо від автомобілів і не стоятиме разом з ними в корках. Уздовж трамвайних колій розташують двосторонню велодоріжку.

Натомість дві смуги приватного транспорту перенесуть на Нижній Вал, спростивши всі перехрестя та кількість конфліктів автівок із пішоходами. Відповідно, кількість смуг не зменшиться – по дві в кожен бік. Натомість пропонують прибрати паркувальні смуги, щоб розширити тротуари і перенести одну смугу дерев з бульвару на бік Нижнього Валу.

Бульвар між Валами розширять і об’єднають із тротуаром Верхнього Валу. Таким чином з’явиться єдина пішохідна зона, через яку іноді проїжджатимуть трамваї та велосипедисти.

Перед першими активними поверхами з’явиться достатньо простору, щоб розмістити літні майданчики, а пішоходи зможуть пройти до бульвару, не перетинаючи автомобільні смуги.

Уздовж Верхнього Валу буде створено чотири нові площі: історичні Кожум’яцька та Житньоторзька, і ще дві площі на перетині з Костянтинівською і на перетині з Межигірською.

Щоб очистити дощову воду, пропонують задіяти технологію дренажу води через зелені зони. Дощова вода потраплятиме до колектора, поступово проходячи через ґрунти, і вже чистою надходитиме до Дніпра.

«Агенти змін» вважають, що колектор слід відкрити, давши містянам доступ до Глибочиці.

Для проєкту «Нові Вали» «Агенти змін» застосували рішення, які знайшли під час проєктування Кожум’яцької площі.

Джерело: Хмарочос