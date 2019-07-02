У Кличка звинуватили Мінекономрозвитку у гальмуванні передачі Гостинного двору у комунальну власність



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Будівля Гостинного двору в Києві без належної консервації продовжує потроху руйнуватися

Епопея з Гостинним двором триває вже декілька років

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликає Міністерство економічного розвитку і торгівлі припинити затягування передачі будівлі Гостинного двору у комунальну власність. Про це сказав директор Департаменту Олександр Никоряк.

«Епопея з Гостинним двором триває вже декілька років. Ще у 2017 році Київрада надала згоду на безоплатне прийняття пам’ятки у комунальну власність для подальшої її реставрації та запобігання знищенню пам’ятки. КМДА взяло на себе всі організаційні питання щодо перемовин із Фондом держмайна та всіма іншими сторонами. Підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів щодо передачі пам’ятки місту. Проект розпорядження погоджений Мінфіном, Фондом держмайна, справа лишалася тільки за Мінекономрозвитку. І що ми маємо наразі? Мінекономрозвитку безпідставно гальмує цей процес», – наголосив Никоряк.

Він повідомив, що в останньому листі (24.05.2019) від Мінекономрозвитку викладено зауваження, роз’яснення, які було неодноразово підготовлено Фонду держмайна та Мінфіну. Останні прийняли їх до уваги та погодили проект розпорядження КМУ. Аналогічні роз’яснення було направлено й до Мінекономрозвитку.

Відтак, Мінекономрозвитку наголосило, що опрацювало лист «виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 3.05.2019» (нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація, власне, є виконавчим органом Київської міської ради, та не має будь-яких виконавчих органів) та висловило наступні зауваження:

Відсутність згоди органу охорони культурної спадщини на передачу зазначеного об’єкту. Відсутність в рішенні Київради про надання згоди на прийняття Гостинного двору до комунальної власності інформації про цільове використання об’єкту. Посилання на лист Мінфіну від 15.03.2019 щодо відсутності в ТЕО обсягів фінансування на утримання, добудову, реставрацію, реконструкцію, технічне переоснащення тощо.

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА підкреслили, коментуючи зауваження №1, що власне безпосередньо орган охорони культурної спадщини – КМДА, і звертається, вже вкотре, до зазначених інституцій.

До зауваження №2 – рішення Київради про згоду на прийняття будівлі до комунальної власності прийняте 28.11.2017. Законом «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» визначено перелік об’єктів, які передаються безоплатно за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов’язання використовувати їх за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну власність.

Щодо зауваження №3 – Мінекономрозвитку з невідомих причин у своєму листі від 24.05.2019 посилається на лист Мінфіну від 15.03.2019. При цьому, листом від 18.04.2019 Мінфін погодив проект розпорядження щодо безоплатної передачі будівлі Гостинного двору до комунальної власності. Адже задля визначення обсягів фінансування необхідно зробити обстеження будівлі та розробити проект. Відповідні роботи потребують фінансування з міського бюджету, що можливе виключно після того, як будівля набуде статусу власності територіальної громади міста Києва.

«Підсумовуючи: Фонд держмайна погодив проект розпорядження Кабміну ще 15.03.2019, Мінфін – 18.04.2019. Вважаю, що нормативних підстав відмови у погодженні передачі будівлі Гостинного двору у комунальну власність територіальної громади міста Києва з боку Мінекономрозвитку немає, проте є умисне гальмування цього процесу», – резюмував Никоряк.

Нагадаємо, у листопаді 2017-го депутати Київради ухвалили рішення про згоду прийняти до комунальної власності Гостинний двір та деякі інші будівлі. Згідно з цим рішенням, Київрада мала звернутися з відповідним клопотанням до Кабміну та Фонду держмайна.

Передача будівлі у комунальну власність була неможливою, поки не розірвано договір оренди будівлі з ПАТ «Укрреставрація».

У січні 2019 року Київське відділення Фонду державного майна зареєструвало за собою право власності на Гостинний двір на Контрактовій площі у столиці.

Будівля Гостинного двору в Києві без належної консервації продовжує потроху руйнуватися, поки чиновники погоджують документи щодо його передачі в комунальну власність столиці.

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