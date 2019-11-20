У корпусі університету ім. Грінченка з'явиться ще один поверх (фото)



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У корпусі буде облаштована актова зала на 350 місць Фото: КМДА

Триповерхова будівля перетвориться на чотириповерхову за рахунок демонтажу мансарди

Розпочалася реконструкція навчально-адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка, який розташований на проспекті Павла Тичини, 17 у Дніпровському районі. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

Університет є закладом комунальної власності, у ньому навчаються понад 8 тисяч студентів за 20 спеціальностями та різноманітними освітніми програмами. Навчально-адміністративний корпус (один із корпусів університету) розташований на Березняках. Це будівля 80-х років із внутрішнім подвір’ям, господарською зоною, парковкою. Перед входом – відкритий простір, який використовується для проведення масових заходів в університеті.

Під час реконструкції планується перетворити триповерхову будівлю на чотириповерхову за рахунок демонтажу мансарди та надбудови додаткового поверху. Загальна площа корпусу збільшиться з 7 тис. кв. м до 12,5 тис. кв. м.

«Будівля стане більш зручною для студентів та викладачів, у цьому корпусі зможуть навчатися до 1500 студентів щодня та працювати 154 співробітники, – зазначив Непоп. – Будуть створені можливості для доступу і навчання маломобільних відвідувачів, облаштований ліфт, пандуси».

Функціональна схема розташування приміщень здебільшого збережеться. У корпусі будуть облаштовані три лекторії на 100-120 місць кожен та актова зала на 350 місць.

Реконструйована будівля відповідатиме новітнім вимогам енергоефективності. Передбачено використання сучасних будівельних матеріалів, енергозберігаюче світлопрозоре заповнення вікон та вітражів.

У навчальних аудиторіях, кабінетах комп’ютерних технологій, тренінгових аудиторіях, актовій залі будуть встановлені інтерактивні екрани та проектори. Швидкісний інтернет буде доступний на території всієї навчальної частини.

Для підвищеної безпеки облаштують внутрішнє та зовнішнє відеоспостереження.

Реконструкція передбачає благоустрій прилеглої території, озеленення, встановлення сучасного освітлення, перекладання зовнішніх мереж дощової та побутової каналізації, водопостачання і теплових мереж. Гаражі на території будуть демонтовані, а замість них облаштована відкрита автопарковка на 52 місця та велопарковка на 16 місць для викладачів та студентів.

Замовником реконструкції виступає комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ». Необхідний термін для реконструкції – 15 місяців за умови виділення повного фінансування на проведення будівельно-монтажних робіт за проектом.