Будівлю червоного корпусу університету Шевченка оновили (фото)



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Колір фасаду знаменитої будівлі КНУ став ще більш насиченим Фото: Інформатор

Червоний корпус став доступним для людей з інвалідністю та маломобільних груп людей

Влітку головний навчальний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка почали реставрувати. Основні ремонтні роботи припали на фасад будівлі.

Уже кілька днів червоний корпус КНУ радує студентів своїм оновленим виглядом.

Колір фасаду знаменитої будівлі став ще більш насиченим. Пофарбували і чорні вставки на колонах біля входу. Тепер в променях осіннього сонця головний корпус КНУ виглядає ще величніше, ніж раніше, повідомляє Інформатор.

Однак зміни торкнулися не тільки зовнішнього боку. Вперше червоний корпус став доступним для людей з інвалідністю та маломобільних груп людей. Усередині встановили ліфт італійського виробництва для комфортного переміщення.

Нагадаємо, ремонтні роботи в головному корпусі КНУ ім. Т. Шевченка розпочалися влітку цього року.

Минулого року КНУ імені Тараса Шевченка провів тендер на ремонтно-реставраційні роботи (ремонт покрівлі, антикригової системи, фасадні роботи та заміни вікон) будівлі головного навчального корпусу. Згідно з ним, заплановано ґрунтування складних фасадiв пiд оздоблення, штукатурку, шпаклювання складних стiн фасадів, фарбування гладких поверхонь фасаду німецькою фасадною фарбою в кольорі UniRed та інше.

Будівля Червоного корпусу університету Шевченка є пам'яткою історії національного значення. Вона була побудована в 19 столітті (1837 – 1843 рр.) у стилі «російський класицизм» за проектом архітекторів Вікентія і Олександра Беретті.