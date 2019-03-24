У квартирі столичного будинку стався вибух: є загиблий



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Фото: 5 канал

У квартирі багатоповерхового будинку міста Києва стався вибух: є загиблий

У Голосіївському районі столиці за адресою проспект Науки, 11 у одній з квартир 4-ого поверху 9-поверхового будинку стався вибух. Про це пишуть Вартові Еспресо.

Як розповіли сусіди, ті почули вибух на поверсі. Коли вийшли у під'їзд, то побачили, як з однієї з квартир вибігла жінка та зникла у невідомому напрямку. Коли ж сусіди зайшли до помешкання, то побачили жахливу картину: коридор був понівечений від вибуху, а на підлозі лежало тіло чоловіка 40-45 років у калюжі крові обличчям вниз.

На місце події окрім поліції та вибухо-технічної лабораторії приїхала й швидка допомога. Проте допомога останньої не знадобилась - чоловік помер на місці.

Як стверджують сусіди, вибух спричинила граната. Проте що ж саме стало причиною вибуху, буде з'ясовувати слідство.