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    У квітні у Києві різко зросла захворюваність на кір

    У столиці за минулий місяць зареєстровано 375 випадків кору
    У квітні в Києві різко збільшилася кількість хворих на кір. Про це в коментарі 44.ua повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак. «У квітні 2018 року, за попередніми діагнозами, зареєстровано 375 випадків кору, в тому числі серед дітей - 111. Госпіталізовано 280 хворих. Найчастіше
    • Сьогодні, 18:20
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    У столиці за минулий місяць зареєстровано 375 випадків кору

    У квітні в Києві різко збільшилася кількість хворих на кір. Про це в коментарі 44.ua повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

    «У квітні 2018 року, за попередніми діагнозами, зареєстровано 375 випадків кору, в тому числі серед дітей - 111. Госпіталізовано 280 хворих. Найчастіше випадки кору фіксувалися в Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах», - розповів він.

    У квітні спалах кору зареєстрували в одному з гуртожитків в Печерському районі, а також в житлових будинках.

    При цьому, варто зазначити, що за перші три місяці 2018 року всього було зареєстровано 270 випадків захворювання на кір. Серед дітей від загальної захворюваності -52,2%.

    Раніше повідомлялося, що у Київській області одразу у двох районах було зафіксовано спалах кору.

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