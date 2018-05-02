У квітні у Києві різко зросла захворюваність на кір

У столиці за минулий місяць зареєстровано 375 випадків кору

У квітні в Києві різко збільшилася кількість хворих на кір. Про це в коментарі 44.ua повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак. «У квітні 2018 року, за попередніми діагнозами, зареєстровано 375 випадків кору, в тому числі серед дітей - 111. Госпіталізовано 280 хворих. Найчастіше



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У столиці за минулий місяць зареєстровано 375 випадків кору

У квітні в Києві різко збільшилася кількість хворих на кір. Про це в коментарі 44.ua повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

«У квітні 2018 року, за попередніми діагнозами, зареєстровано 375 випадків кору, в тому числі серед дітей - 111. Госпіталізовано 280 хворих. Найчастіше випадки кору фіксувалися в Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах», - розповів він.

У квітні спалах кору зареєстрували в одному з гуртожитків в Печерському районі, а також в житлових будинках.

При цьому, варто зазначити, що за перші три місяці 2018 року всього було зареєстровано 270 випадків захворювання на кір. Серед дітей від загальної захворюваності -52,2%.

Раніше повідомлялося, що у Київській області одразу у двох районах було зафіксовано спалах кору.