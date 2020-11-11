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    У світі

    Вчені створили найточнішу 3D-модель коронавірусу

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    На моделі показані білкові шипи&nbsp;<span class="hiddenSuggestion">і</span>&nbsp;рецептори на поверхні - Вчені створили найточнішу 3D-модель коронавірусу
    На моделі показані білкові шипи і рецептори на поверхні

    Дослідники зібрали зображення поверхні частинки вірусу за допомогою мікроскопів

    Вчені з університету науки і технологій імені короля Абдалли в Саудівській Аравії створили найточнішу 3D-модель коронавірусу. Результати дослідження опубліковані на сайті наукової установи.

    Для створення моделі були зібрані всі відомі на сьогодні дані про структуру вірусу SARS-CoV-2. Дослідники зібрали зображення поверхні частинки вірусу з високою роздільною здатністю за допомогою сканувальних електронних мікроскопів.

    «Наша модель показує повну ультраструктуру вірусу в тому вигляді, в якому ми її знаємо на сьогодні, а не просто довільно розміщені неповні білки-шипи на ліпідній мембрані», – пояснив студент Нган Нгуєн.

    На моделі показані білкові шипи і рецептори на поверхні, а також генетичний матеріал, укладений всередині вірусної мембрани. Саме вірусний спайковий білок зв'язується з рецептором ACE2 деяких клітин людини і змушує рецептор відкрити шлях в клітку, дозволяючи коронавірусу заразити людину.

    «Наша 3D-модель демонструє сучасну структуру SARS-CoV-2 на атомістичному рівні і розкриває деталі вірусу, які раніше було неможливо побачити, наприклад, як ми вважаємо, білки нуклеокапсида утворюють всередині мотузяну структуру», – наводить університет слова дослідника Ондржеєм Стрнад.

    Автори дослідження вважають, що воно дозволить відкрити нові перспективні напрямки боротьби з поширенням Covid-19 у світі.

    модель університет коронавірус
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