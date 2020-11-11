Вчені створили найточнішу 3D-модель коронавірусу

На моделі показані білкові шипи і рецептори на поверхні

Дослідники зібрали зображення поверхні частинки вірусу за допомогою мікроскопів

Вчені з університету науки і технологій імені короля Абдалли в Саудівській Аравії створили найточнішу 3D-модель коронавірусу. Результати дослідження опубліковані на сайті наукової установи.

Для створення моделі були зібрані всі відомі на сьогодні дані про структуру вірусу SARS-CoV-2. Дослідники зібрали зображення поверхні частинки вірусу з високою роздільною здатністю за допомогою сканувальних електронних мікроскопів.

«Наша модель показує повну ультраструктуру вірусу в тому вигляді, в якому ми її знаємо на сьогодні, а не просто довільно розміщені неповні білки-шипи на ліпідній мембрані», – пояснив студент Нган Нгуєн.

На моделі показані білкові шипи і рецептори на поверхні, а також генетичний матеріал, укладений всередині вірусної мембрани. Саме вірусний спайковий білок зв'язується з рецептором ACE2 деяких клітин людини і змушує рецептор відкрити шлях в клітку, дозволяючи коронавірусу заразити людину.

«Наша 3D-модель демонструє сучасну структуру SARS-CoV-2 на атомістичному рівні і розкриває деталі вірусу, які раніше було неможливо побачити, наприклад, як ми вважаємо, білки нуклеокапсида утворюють всередині мотузяну структуру», – наводить університет слова дослідника Ондржеєм Стрнад.

Автори дослідження вважають, що воно дозволить відкрити нові перспективні напрямки боротьби з поширенням Covid-19 у світі.