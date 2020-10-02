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    Культура

    «Поки що люди». Прем'єра німецько-української вистави про вплив роботів на наше життя

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    Вистава створена на основі десятків інтерв&rsquo;ю з людьми різних професій - «Поки що люди». Прем'єра німецько-української вистави про вплив роботів на наше життя
    Вистава створена на основі десятків інтерв’ю з людьми різних професій

    Чи дійсно робот може бути кращим за людину? Куди подіти себе людям, чиї професії помирають?

    Німецько-український проєкт «Поки що люди» від Інституту дослідження театру «Шостий поверх», «Дикого театру» і гамбургського театру «Playstation» вивчає досвід двох країн, які впроваджують автоматизовані і роботизовані системи замість людського ресурсу.

    Прем'єра вистави мала відбутися спочатку у Гамбурзі з німецько-українським складом акторів, а потім у Києві. Але в зв'язку з пандемією - проект оф-лайн можна подивитись лише в Україні. Німецькі виконавці у виставі теж присутні, 3-є акторів будуть з'являтися у форматі проекції. 

    Вистава створена на основі десятків інтерв’ю з людьми різних професій (офіціанти, кондуктори, працівники секс-шопів і ритуальних агентств, фермери, касири, оператори кол-центрів) взятих у Німеччині і Україні.

    Усі охочі 4 жовтня можуть подивитись пряму трансляцію прем'єри, яку здійснить компанія Open Theatre 

    Українська команда проєкту: Автор Павло Ар’є, режисерка Наташа Сиваненко, художниці Марія Хомякова і Тетяна Овсійчук, відео Олексій Товпига, кураторки Ярослава Кравченко і Світлана Кравченко, адміністраторка Юлія Кощуєва, асистентки Валерія Тягун і Влада Силенок, тех.дир Роман Гардашук, світло Руслан Березовий і Ламо, збір матеріалу, актори: Олексій Доричевський, Марина Сердешнюк, Олег Коркушко

    Німецька команда: Актори: Естер Барт/Esther Barth, Анна Гольтерманн/Anna Holtermann, Крістіан Сабіш/ Christian Sabisch. Відео: Лора Беш/ Laura Besch, куратор проекту: Девід Чотвіц/David Chotjewitz, театр Playstation, Гамбург/Hamburg

    театр Ярослава Кравченко
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