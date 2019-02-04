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    У лютому кияни можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз: де і коли

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    У Києві працюватиме&nbsp;пересувний флюорограф - У лютому кияни можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз: де і коли
    У Києві працюватиме пересувний флюорограф

    Усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра

    У лютому 2019 року кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Графік роботи пересувного флюорографа надали у Департаменті охорони здоров’я.

    Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

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    Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

    Графік роботи пересувного флюорографа на лютий 2019 року

    Дата проведення

    Район

    Місце проведення

    Адреса

    06.02.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД № 4

    вул. Лобачевського, 2

    07.02.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД № 2

    просп. Миру, 19/18

    08.02.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД № 1

    вул. Райдужна, 14

    11.02.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    13.02.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    15.02.2019

    Подільський

    КМПТД № 1

    вул. Автозаводська, 68

    18.02.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    20.02.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    22.02.2019

    Подільський

    КМПТД № 1

    вул. Автозаводська, 68

    25.02.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    27.02.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    28.02.2019

    Солом’янський

    Будинок соціального піклування

    вул. Суздальська, 4/6
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