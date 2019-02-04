У лютому кияни можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз: де і коли
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Розсилка
Усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра
У лютому 2019 року кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Графік роботи пересувного флюорографа надали у Департаменті охорони здоров’я.
Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.
Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.
Графік роботи пересувного флюорографа на лютий 2019 року
|
Дата проведення
|
Район
|
Місце проведення
|
Адреса
|
06.02.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД № 4
|
вул. Лобачевського, 2
|
07.02.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД № 2
|
просп. Миру, 19/18
|
08.02.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД № 1
|
вул. Райдужна, 14
|
11.02.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
13.02.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
15.02.2019
|
Подільський
|
КМПТД № 1
|
вул. Автозаводська, 68
|
18.02.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
20.02.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
22.02.2019
|
Подільський
|
КМПТД № 1
|
вул. Автозаводська, 68
|
25.02.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
27.02.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
28.02.2019
|
Солом’янський
|
Будинок соціального піклування
|
вул. Суздальська, 4/6