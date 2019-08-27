У Раді адвокатів Києва розповіли, що робити юристам з підробленими свідоцтвами



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Розроблено чіткий механізм, за яким такі юристи можуть узаконити свій статус на пільгових умовах

Починаючи з 2016 року, в Києві понад 1000 юристів отримали підроблені адвокатські свідоцтва, видані громадською організацією, яка не має стосунку до легітимних органів адвокатського самоврядування. Приблизно 100 з них вже узаконили свій статус, скориставшись пільговими умовами, наданими Радою адвокатів і КДКА Києва.

Про це у своєму блозі написав Петро Рябенко, глава Ради адвокатів Києва.

Він також роз'яснив, як саме можна отримати підтверджене свідоцтво про право здійснювати адвокатську діяльність замість підробленого.

«Ми не тільки постійно проводимо роз'яснювальну роботу, детально розповідаємо, як виглядає законна процедура допуску до професії адвоката і де її потрібно проходити, але і всіма силами сприяємо тим юристам, які вже попалися на обман, - пише Рябенко. - Зокрема, для них діють пільгові умови отримання свідоцтва про право здійснювати адвокатську діяльність. Їм потрібно скласти кваліфікаційний іспит повторно, але вже в легітимному органі адвокатського самоврядування».

Глава Ради адвокатів Києва також зазначив, що процедура іспиту для тих, хто помилково звернувся і пройшов весь шлях отримання статусу адвоката в нелегітимних організаціях, та ж, що і для всіх. Але в Раді адвокатів і КДКА Києва розуміють, що у таких кандидатів вже можуть бути клієнти і справи, тому йдуть їм назустріч і розглядають їх заяви в першу чергу. Тобто, іспити призначають в найкоротші терміни.

Він також пояснив, що якщо кандидат в адвокати вже пройшов стажування або ж у нього є стаж роботи помічником адвоката, то Рада адвокатів регіону може прийняти рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без повторного проходження стажування.