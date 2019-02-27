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    У ранкову годину пік знову скасовано вісім рейсів міської електрички

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    <span>Пасажири не влізли у коротку електричку 19 лютого</span> - У ранкову годину пік знову скасовано вісім рейсів міської електрички
    Пасажири не влізли у коротку електричку 19 лютого

    Рейси електрички скасовано «з технічних причин»

    У середу, 27 лютого, вранці скасовано 8 рейсів міської електрички. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

    Зазначається, що рейси скасовано «з технічних причин».

    «У ранковий час із технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7421 та 7406, 7413/14, 7419», - сказано в повідомленні.

    «Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів у пріоритеті», - додали у «Київпастрансі».

    Нагадаємо, 19 лютого у ранковий час теж було скасовано 8 рейсів міської електрички. Тоді людям довелося штурмом брати електричку, на яку вони довго чекали вранці. «Міської електрички просто немає, а та, що приїхала – із запізненням та коротка. Люди, які не можуть залізти в середину - чіпляються там, де можуть», – повідомляли того дня очевидці.

    11 лютого вранці теж було внесено зміни у роботу міської електрички та скасовано п’ять її рейсів.

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