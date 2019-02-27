У ранкову годину пік знову скасовано вісім рейсів міської електрички



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Пасажири не влізли у коротку електричку 19 лютого

Рейси електрички скасовано «з технічних причин»

У середу, 27 лютого, вранці скасовано 8 рейсів міської електрички. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Зазначається, що рейси скасовано «з технічних причин».

«У ранковий час із технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7421 та 7406, 7413/14, 7419», - сказано в повідомленні.

«Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів у пріоритеті», - додали у «Київпастрансі».

Нагадаємо, 19 лютого у ранковий час теж було скасовано 8 рейсів міської електрички. Тоді людям довелося штурмом брати електричку, на яку вони довго чекали вранці. «Міської електрички просто немає, а та, що приїхала – із запізненням та коротка. Люди, які не можуть залізти в середину - чіпляються там, де можуть», – повідомляли того дня очевидці.

11 лютого вранці теж було внесено зміни у роботу міської електрички та скасовано п’ять її рейсів.