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    У річці під Києвом масово гине риба

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    Бучанка&nbsp;невпинно заростає водяною флорою і мілкішає - У річці під Києвом масово гине риба
    Бучанка невпинно заростає водяною флорою і мілкішає

    Річку Бучанку засипали будівельним сміттям

    На Київщині річка Буча, яку ще називають Бучанкою невпинно заростає водяною флорою, мілкішає протягом всієї своєї довжини. Риби меншає, а деякі види вже взагалі зникли.

    В тому місці, де Бучанка впадає в водойму, яку в народі називають земснарядом, віднедавна почалася масова загибель риби. До того ж, довкола нестерпно смердить каналізацією. Очевидно, у водойму попадають стоки, пише «Погляд».

    У Бучі між мототрасою і новобудовами в районі БТР річку також навмисно вбивають, але вже в інший спосіб. Над Бучанкою ніби створили міст для автівок. Нехтуючи усіма нормами будівництва гідроспоруд, річку варварськи засипали будівельним сміттям.

    Директор підприємства, розташованого поруч, вбачає суцільну користь у такому немилосердному ставленні до природи. Мовляв, споруда із будівельного сміття запобігає загоранню торфу.

    В ірпінському відділі ДСНС відхрестилися від подібного вандалізму і порадили звернутися до міжрайонного управління водного господарства. Там підтвердили, що подібний метод боротьби з торф’яними пожежами існує. Але тимчасово, і в будь-якому разі не можна було засипати річку будівельним сміттям.

    У комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації при Бучанській міськраді від засипання річки будівельним сміттям також відреклися.

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