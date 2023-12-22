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Стала відома мета візиту глави МЗС Польщі до України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стала відома мета візиту глави МЗС Польщі до України
фото з відкритих джерел

У Сікорського запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та українським колегою Дмитром Кулебою

Під час свого візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосить новий пакет допомоги Україні. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, повідомляє PAP.

За словами Вронського, візит є важливим, оскільки міністр Сікорський є першим чиновником такого рангу, який прибув до Києва після історичного рішення Євросоюзу розпочати вступні переговори з Україною.

Вронський додав, що у глави польського МЗС запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, українським колегою Дмитром Кулебою та ще низкою чиновників. «Міністр приготує та представить пакет допомоги для України, а також ідею співпраці та політичної підтримки. Польща не може бути лише військовим хабом, вона має бути економічним та політичним хабом для України», – зазначив Вронський.

Як стало відомо, сьогодні, 22 грудня, приїхав новопризначений глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це його перший закордонний візит.

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Теги: Польща міністр переговори

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