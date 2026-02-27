Підробляли алкоголь відомих брендів. У Києві викрито підпільні склади

Правоохоронці знайшли майже 50 тонн спиртової суміші

Правоохоронці виявили у столиці склади з близько 50 тонн нелегальної спиртової суміші. За даними слідства, їх планували використовувати для виробництва горілки, рому та віскі під логотипами популярних брендів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Згідно з розслідуванням, група осіб організувала підпільне виготовлення алкогольної продукції з використанням маркування відомих торгових марок.

Правоохоронці провели обшуки в фігурантів справи фото: Офіс генерального прокурора

«Під час обшуків на складах було вилучено близько 50 тонн спиртової суміші та спирту, понад тисячу тетрапаки з готовою продукцією, паперові коробки для пакування віскі та рому, а також обладнання, яке використовувалося для розливу фальсифікованого алкоголю», – йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). Усю вилучену продукцію відправлено на експертизу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив стратегію скорочення споживання алкоголю українцями до 2028 року. Цей документ, розроблений за ініціативи Міністерства охорони здоров'я України, передбачає посилення контролю за обігом спиртного та масштабні просвітницькі кампанії.

За даними Міністерство охорони здоровʼя, алкоголь залишається одним із критичних факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань та передчасної смертності. План є частиною загальнодержавної Стратегії розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року.