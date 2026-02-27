Головна Київ Новини
На проспекті Повітряних Сил патрульні зі стріляниною зупинили водія без прав

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Патрульним вдалося зупинили автомобіль утікача, унаслідок стрільби травмовані відсутні
фото з відкритих джерел

Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння

У Святошинському районі столиці сьогодні, 27 лютого, патрульні зупинили автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили у патрульній поліції Києва, інформує «Главком».

Повідомляється, що під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Перевіривши інформацію про автомобіль та громадянина, патрульні встановили, що транспортний засіб перебуває в розшуку Державною виконавчою службою, а керманич позбавлений права керування за рішенням суду за керування в стані сп’яніння.

«Чоловік поводився агресивно та відмовився пройти огляд на стан сп’яніння. Під час складання адмінматеріалів керманич наїхав на службовий автомобіль і втік з місця події», – повідомили у поліції. 

Інспектори розпочали переслідування та шляхом блокування зупинили автомобіль на проспекті Повітряних Сил. Однак керманич продовжив утікати.

Після цього, за словами патрульних, для примусової зупинки транспортного засобу відповідно до ч. 4 п. 7 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» було застосовано табельну вогнепальну зброю. Патрульним вдалося зупинили автомобіль утікача, унаслідок стрільби травмовані відсутні.

Наразі чоловіка затримали: на місці працює слідчо-оперативна група, а патрульні складають відповідні адмінматеріали.

Нагадаємо, 24 лютого, у Луцьку чоловік кілька разів стріляв у бік військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його затримали. Інцидент стався під час проведення заходів оповіщення. Громадянин здійснив кілька пострілів, однак завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника оперативно знешкодили, а зброю вилучили та передали правоохоронцям. Ніхто з військових не постраждав, нині тривають слідчі дії.

