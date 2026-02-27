На проспекті Повітряних Сил патрульні зі стріляниною зупинили водія без прав

Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння

У Святошинському районі столиці сьогодні, 27 лютого, патрульні зупинили автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили у патрульній поліції Києва, інформує «Главком».

Повідомляється, що під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Перевіривши інформацію про автомобіль та громадянина, патрульні встановили, що транспортний засіб перебуває в розшуку Державною виконавчою службою, а керманич позбавлений права керування за рішенням суду за керування в стані сп’яніння.

«Чоловік поводився агресивно та відмовився пройти огляд на стан сп’яніння. Під час складання адмінматеріалів керманич наїхав на службовий автомобіль і втік з місця події», – повідомили у поліції.

Інспектори розпочали переслідування та шляхом блокування зупинили автомобіль на проспекті Повітряних Сил. Однак керманич продовжив утікати.

Після цього, за словами патрульних, для примусової зупинки транспортного засобу відповідно до ч. 4 п. 7 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» було застосовано табельну вогнепальну зброю. Патрульним вдалося зупинили автомобіль утікача, унаслідок стрільби травмовані відсутні.

Наразі чоловіка затримали: на місці працює слідчо-оперативна група, а патрульні складають відповідні адмінматеріали.

