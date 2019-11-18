Sкhody do Vozdvyzhenky: столичні чиновники зганьбилися із туристичними вказівниками в центрі Києва (фото)



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Управління туризму та промоцій оконфузилося з покажчиками напрямку руху англійською мовою

У Києві біля сходів з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки з’явився вказівник із дивним перекладом назв туристичних локацій на англійську мову.

Зокрема, на покажчику напрямку руху до сходів до Воздвиженки переклад на англійську мову написано «skhody do vozdvyzhenky». А Пейзажна алея англійською вказана як «aleya».

Нагадаємо, у липні цього року мер Києва Віталій Кличко відкрив сходи з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки та частину великого туристичного маршруту, який з’єднав Пейзажну алею з Аркою дружби народів.

На схилі, поряд зі сходами, здійснили благоустрій та озеленення території. Укріпили схили, на алеї туристичного маршруту побудували громадську вбиральню. Встановили також тривожну кнопку, камери відеоспостереження на сходах і алеї. Є зони доступу до Wі-Fі. Облаштовано оглядові майданчики, встановлені нові лави та урни, LED освітлення території.

Як повідомлялося, у березні було проведено тендер на 14,9 млн грн на будівництво сходів та благоустрою території на Старокиївській горі на Пейзажній алеї. Пізніше комунальне підприємство «Інженерний центр» оголосило черговий тендер на реконструкцію сходів в районі Пейзажній алеї та благоустрій території на 38,3 млн грн.

На початку вересня Кличко взяв участь в урочистому відкритті нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку «Володимирська гірка». Вартість їх зведення коштувала близько чотирьох мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що у всіх десяти районах Києва облаштують 223 носії туристичної інформації. Усього буде встановлено 178 інформаційних стендів (пілонів) і 45 покажчиків напрямку руху. Перші нові навігаційні пілони розпочали встановлювати у центрі міста. У КМДА повідомляли, що інформаційні стенди містять вказівники до найпопулярніших серед туристів місць відвідування, карти навколишніх кварталів і навіть трохи цікавої інформації українською й англійською мовами. Забезпечити встановлення носіїв туристичної інформації доручено Управлінню туризму та промоцій і комунальному підприємству «Київський міський туристично-інформаційний центр».