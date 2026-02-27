На Деревообробній у Голосіївському районі горіла триповерхова будівля (фото)

Вогонь спалахнув на другому поверсі покинутої триповерхової будівлі

Сьогодні, 27 лютого, столичні рятувальники ліквідували загоряння у Голосіївському районі міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС Києва.

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Деревообробній надійшло до Служби порятунку о 09:12. Як з’ясувалося на місці, вогонь спалахнув на другому поверсі покинутої триповерхової будівлі. Об’єктом загоряння стало сміття, а площа пожежі склала 60 кв. м.

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає фото: ДСНС Києва

Завдяки злагодженій роботі вогнеборців о 09:54 пожежу було повністю ліквідовано, жертв внаслідок пожежі не виявлено. Причину виникнення вогню та обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, в Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло 848 людей. За цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення. Постраждали 783 людини, з них 93 дитини. Понад 3,5 тис. пожежі сталися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, ще понад 3 тис. – через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, а також понад 2,5 тис. – через необережне поводження з вогнем.

До слова, у Святошинському районі столиці 24 лютого 2026 року сталася пожежа у одній х багатоповерхівок на вулиці Академіка Єфремова.