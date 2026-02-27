Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Деревообробній у Голосіївському районі горіла триповерхова будівля (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Деревообробній у Голосіївському районі горіла триповерхова будівля (фото)
У будинку горіло сміття, площа пожежі склала 60 кв. м
фото: ДСНС Києва

Вогонь спалахнув на другому поверсі покинутої триповерхової будівлі

Сьогодні, 27 лютого, столичні рятувальники ліквідували загоряння у Голосіївському районі міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС Києва.

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Деревообробній надійшло до Служби порятунку о 09:12. Як з’ясувалося на місці, вогонь спалахнув на другому поверсі покинутої триповерхової будівлі. Об’єктом загоряння стало сміття, а площа пожежі склала 60 кв. м.

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає
Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає
фото: ДСНС Києва

Завдяки злагодженій роботі вогнеборців о 09:54 пожежу було повністю ліквідовано, жертв внаслідок пожежі не виявлено. Причину виникнення вогню та обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, в Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло 848 людей. За цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення. Постраждали 783 людини, з них 93 дитини. Понад 3,5 тис. пожежі сталися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, ще понад 3 тис. – через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, а також понад 2,5 тис. – через необережне поводження з вогнем.

До слова, у Святошинському районі столиці 24 лютого 2026 року сталася пожежа у одній х багатоповерхівок на вулиці Академіка Єфремова. 

Теги: Київ пожежа сміття рятувальники ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог вдарив дроном по Куп'янському району
На Харківщині російський дрон знищив будинок: є жертви
Сьогодні, 09:18
Сильна пожежа на нафтоперекачувальній станції в Росії
У Татарстані другу добу палає ключова нафтостанція РФ: пожежу видно із супутника
24 лютого, 14:40
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві на вихідних 21-22 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
21 лютого, 07:01
Киянку протягом року неодноразово карали за домашнє насильство – як фізичне, так і психологічне
Антисанітарія та відсутність їжі: киянка отримала підозру за нехтування потребами дитини
20 лютого, 14:46
КМДА розраховує на прозоре, об’єктивне та неупереджене проведення слідства відповідно до вимог чинного законодавства
Дорожній колапс у столиці. У Департаменті транспорту КМДА почалися обшуки
19 лютого, 14:56
У Псковській області РФ розгорілась масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
У Псковській області РФ розгорілась масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
19 лютого, 00:57
Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
14 лютого, 06:06
Пожеже після атаки у Мічурінську
У Тамбовській області атаковано оборонний завод
12 лютого, 03:27
Смертельна автотроща поблизу Гостомеля: один водій загинув, двоє людей постраждало
Масштабна ДТП на трасі Київ – Гостомель: рятувальники повідомили деталі аварії (фото)
2 лютого, 18:19

Новини

Підробляли алкоголь відомих брендів. У Києві викрито підпільні склади
Підробляли алкоголь відомих брендів. У Києві викрито підпільні склади
На Деревообробній у Голосіївському районі горіла триповерхова будівля (фото)
На Деревообробній у Голосіївському районі горіла триповерхова будівля (фото)
Скандал із камерами у Києві: столична влада відреагували на заяви НАБУ про стеження
Скандал із камерами у Києві: столична влада відреагували на заяви НАБУ про стеження
Гендиректор Києво-Печерської лаври пояснив, хто лобіював його звільнення у 2025 році
Гендиректор Києво-Печерської лаври пояснив, хто лобіював його звільнення у 2025 році
Відновлення Трипільської ТЕС: правоохоронці викрили розкрадання понад 50 млн грн
Відновлення Трипільської ТЕС: правоохоронці викрили розкрадання понад 50 млн грн
На станції метро «Позняки» померла людина: на місці працює поліція
На станції метро «Позняки» померла людина: на місці працює поліція

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua