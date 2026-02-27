Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28 лютого – 1 березня

Київ зустріне весну калейдоскопом цікавих подій

Цими вихідними до столиці повертається легендарний мюзикл «Кабаре» у Молодому театрі, Театр Лесі Українки запрошує на психологічну драму «Ляльковий дім», а в Театрі на Подолі відбудеться вистава «За двома зайцями» у сучасній інтерпретації. Музеї ж пропонують відвідати виставку про дитячу стійкість «Ниточка», повчитися давніх технік валяння або долучитися до традиційних обрядів закликання весни.

«Главком» зібрав найцікавіші події, які відбудуться у столиці 28 лютого – 1 березня.

Зміст

Музеї

Виставка «Ниточка: Трансформація замість зламаності»

У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка «Ниточка: Трансформація замість зламаності». Експозицію підготував благодійний фонд «Голоси дітей» разом із фотографинею Мартою Сирко. Центром виставки стали портрети 14 дітей та їхні історії. Частина з них втратила дім і звичне життя. Інші пережили події, які змінили їх назавжди.

Виставка не має на меті продемонструвати зламаність покоління – навпаки. Хоч війна залишає сліди, які викарбовуються в нашому досвіді, але трансформація не дорівнює слабкості та не означає руйнування. Пережите може стати фундаментом для чогось нового – значно міцнішого, ніж було раніше. Саме про такий шлях розповідає виставка «Ниточка».

Кожен знімок у проєкті «Ниточка» нагадує, що повернутися до того, як було «до», неможливо. Та й чи варто? Пережите вже стало частиною цих дітей, але воно не визначає їхнє майбутнє. Біль перетворюється на розуміння себе, а травма набуває форми, у якій можливе зцілення.

Фото для проєкту «Ниточка» створила Марта Сирко – майстриня портрета, чиї роботи представлялися на закордонних виставках. У 2025 році Forbes вніс Марту до списку 10 Women Preserving And Shaping Ukrainian Art And Culture.

Коли: з 20 лютого до 1 березня.

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 1 поверх.

Виставка Данила Ноздрі «В сузір’ї весняного сонця»

Музей-квартира Павла Тичини запрошує на виставку сучасного українського художника-абстракціоніста Данила Ноздрі «В сузір’ї весняного сонця». Данило – член ОМХМ Національної Спілки художників України, лауреат Національної премії України «Скарб нації».

Творчий доробок Данила Ноздрі налічує більше 400 картин, які презентувалися на виставках по всьому світу, а нині частина з них – в колекціях Національного художнього музею України, Херсонського обласного художнього музею, Дніпровського художнього музею, Літературно-меморіального музею-квартири П.Г. Тичини, Музею Головного військового госпіталю України.

Коли: з 28 лютого по 24 березня 2026 року.

Місце проведення: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3.

Виставка «Емансипантки»

Освіта у ХІХ ст. стала вагомим важелем для реалізації жінки не лише в родинному середовищі, а й способом втілення своїх здібностей та талантів. Жінки у суспільстві набувають вже іншого статусу: гімназистки, курсистки, і, нарешті, – професіоналки у своїй справі. З’являється навіть термін, який їх характеризує «Нова жінка ».

Прикладом такої жінки в родині Косачів стала Ольга Петрівна, яку ми знаємо більш за псевдонімом Олена Пчілка. Вона не лише вибудувала разом з чоловіком приклад родини, де панували партнерські стосунки, виховали шістьох дітей, а й реалізувалася як письменниця, видавчиня, громадська діячка, дослідниця етнографії, і, врешті-решт стала членкинею Всеукраїнської академії наук.

Прикладом емансипованих жінок стали і її доньки: Лариса (Леся Українка), Ольга, Оксана та Ізидора. Леся Українка піднімала «жіноче питання» не лише у художній творчості, а й в публіцистиці. ЇЇ сестри отримали вищу фахову освіту і стали: Ольга – лікаркою, Оксана – вчителькою французької мови і перекладачкою, Ізидора – агрономкою. Невістка Олени Пчілки Олександра – отримавши філологічну і юридичну освіту, реалізовувала і свій письменницький талант під псевдонімом Грицько Григоренко.

На виставці «Емансипатки» будуть представлені особисті речі, що належали цим жінкам, а також дипломи та атестати жіночих навчальних закладів. Відвідувачі зможуть візуалізувати образ тогочасної курсистки – слухачки Вищих жіночих курсів, за картиною М. Ярошека.

Окремий розділ експозиції становлять матеріали з приватної колекції Петра Яковенка, вивезені з Музею освіти окупованого міста Горлівка (Донецька область).

Коли: виставка триває до кінця березня.

Місце проведення: Меморіальний будинок Лесі Українки (вул. Саксаганського, 97).

Майстер-клас з виготовлення намиста у техніці мокрого валяння

Національний музей декоративного мистецтва України запрошує на майстер-клас з виготовлення намиста у техніці мокрого валяння, який проведе Інесса КУЖОМ Химородне / Arts by Iness.

Валяння або фелтінг набуває все більшої популярності у світі. А чи знали ви, що Україна має свої давні традиції в цьому мистецтві? Можливо, зустрічали людей з українським прізвищем «Шаповал»? Колись майстри-шаповали мали власні цехові об’єднання, володіли не лише секретами виготовлення теплих та модних капелюхів, але й таємною мовою, якою спілкувалися між собою.

Приходьте на майстерку до музею та дізнайтеся цікаві факти з теорії та практики валяння!

Ви отримаєте базові навички роботи з вовною та власноруч створите оригінальну прикрасу.

Матеріали виключно натуральні, кольори вовни – на ваш вибір. З собою вам слід взяти: рушничок та циганську голку.

Вік учасників: від 12 років (молодші діти лише з допомогою старших).

Коли: 1 березня, 14:30. Кількість місць обмежена, обов’язковий попередній запис.

Реєстрація за тел: (044) 280-36-93, (068) 778- 02-70, (066) 675-72-68 або google-форма: https://forms.gle/jtLoNZ6XSUHK3Suj7. Після заповнення форми підтвердження не надходить, але інформація зберігається.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 29 (територія Києво-Печерської лаври).

Мінікурс «Весняні заклички»

Ранкове сонячне проміння та перегукування птахів нагадують, що от-от весна. Давні люди вірили, що без їхньої допомоги вона не прийде, тож як тільки зійде сніг, молодь і діти виходили на підвищення, аби голос розносився якнайдалі, та загукували весну. Такі веснянки-заклички були інструментом звернення до весни як до живої міфологічної істоти, здатної «відімкнути літо» й принести нове життя.

Музей Івана Гончара запрошує на першу цьогоріч весняну майстерню-мінікурс, на якому відвідувачі вивчать зразки веснянок-закличок з Полісся, Полтавщини, Слобожанщини та відчують єднання у спільному звучанні, яке наблизить жадану пору пробудження й розквіту.

Викладачкою мінікурсу є Ірина Данилейко – етномузикологиня, керівниця відділу нематеріальної культурної спадщини НЦНК «Музей Івана Гончара», керівниця фольклорного гурту «Михайлове Чудо», співзасновниця студії ЕГЕ films, викладачка традиційної манери співу.

Коли: 28 лютого і 1 березня, з 12:00 до 15:00. Кількість місць обмежена. Відвідати майстерню можна лише за попередньо придбаним квитком.

Місце проведення: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська 19.

Театри

Вистава «Ляльковий дім»

Що ми втрачаємо, наважуючись побачити правду – ілюзію чи найцінніше? Роками можна жити у світі, де все здається правильним: слова любові, звички, сімейний порядок. Та раптом стає зрозуміло, що це не життя, а лише роль.

Напередодні Різдва у родині адвоката Торвальда Хельмера розгортається драма Нори – турботливої дружини і дбайливої матері, за зовнішньою легкістю якої прихований сміливий вчинок. Колись, рятуючи чоловіка, вона таємно взяла у борг гроші, підробивши підпис батька. Цей крок, народжений любов’ю та відвагою, з часом відкриває гірку правду: світ, у якому живе Нора, побудований не на довірі, а на владі та страху.

У центрі вистави за п’єсою Генріка Ібсена – питання, що залишаються актуальними й сьогодні: любов без свободи, право жінки бути собою, межа між обов’язком і правом на власне життя. Коли правда виходить на поверхню, Нора робить крок до внутрішньої свободи – болісний, але необхідний. Чи приносить він свободу, чи назавжди позбавляє того, що вважають щастям?

У виставі задіяні: народний артист України Дмитро Савченко, заслужені артисти України Олег Савкін, Сергій Детюк, Станіслав Бобко, Ірина Новак, артисти Діна Андрійчук та Гліб Суряга.

Коли: 28 лютого, 16:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «Кабаре»

Молодий театр і Олена Коляденко знову відкривають двері у світ пристрасті, музики й зухвалості – легендарний мюзикл «Кабаре» повертається. «Кабаре» – це філігранна гра акторів Молодого театру, жива музика у виконанні оркестру під керівництвом Дмитра Саратського, пристрасна хореографія Freedom Ballet і стильні авторські костюми Дарії Білої. Це феєричне шоу у тривожних обставинах: події розгортаються в Берліні початку 1930-х років, у час, коли нацизм невпинно проникає в повсякденне життя і свідомість людей. Місто живе на межі – у вирі свободи, спокуси та передчуття катастрофи.

У знаменитому клубі «Kit Kat Club» життя сповнене музики, танців і блиску. Тут сцена стає простором втечі, де реальність втрачає чіткі обриси. Американський письменник Кліфф Брэдшоу приїздить до Берліна в пошуках натхнення і знайомиться із зіркою кабаре Саллі Боулз – жінкою, яка живе однією миттю і не знає страху. Їхня історія – це спроба зберегти кохання й власну ідентичність у світі, що стрімко руйнується.

Мюзикл «Кабаре» розповідає про жагу до життя в момент, коли світло навколо згасає. Це дзеркало епохи, у якому відбивається кожен із нас.

Бродвейський мюзикл заснований на п'єсі 1951 року «Я – камера» Джона Ван Друтена, яка, у свою чергу, заснована на романі Крістофера Ішервуда «Прощай, Берлін» 1939 року.

Коли: 28 лютого, 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Вистава «За двома зайцями»

В Театрі на Подолі відбудеться вистава «За двома зайцями» у сучасній інтерпретації. У нього є молодість, зухвалість, величезні борги і п'ять діб на розрахунок. І є дві жінки. Одна може подарувати йому щастя. Інша – допомогти матеріально. Але шлях до кохання і до грошей проходить однаково – через ЗАГС. І все могло би бути добре, але мама завжди втручається куди не треба. А особливо, коли це потенційна теща...

Коли: 28 лютого, 16:00.

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Вистава «Про що мріють жінки»

1 березня 2026 року у Будинку офіцерів Збройних сил України відбудеться спектакль «Про що мріють жінки». Що таке кохання? Шалена пристрасть, що проходить з роками, чи глибока повага, яка може жити все життя? Чи є можливість поєднати це? Історія трьох жінок та чоловіків допоможе вам розібратися у цьому.

Пошук кохання – це спроба знайти сенс у житті. А віра в те, що воно існує, допоможе нам отримати відповідь на питання: «Про що мріють жінки?».

В ролях:

Віра Кобзар – актриса театру та кіно, зірка серіалів «Скажене весілля», «Родичі», «Пікнік».

Дарія Петрожицька – заслужена артистка України, зірка серіалу «Папік».

Ксенія Вертинська – актриса театру та кіно, зірка серіалу «СидорЕнки та СидОренки».

Олексій Вертинський – народний артист України.

Ігор Рубашкін – актор театру та кіно, актор Київського академічного театру на Печерську.

Даніїл Маржець – актор театру та кіно.

Коли: 1 березня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Прем'єра вистави «Не всі вдома»

Що може піти не так, коли в одній квартирі вирішують влаштувати побачення одразу три пари? Підказка: все! У театрі браво відбудеться премʼєра шаленої комедії. Скромний видавець дитячих книжок і його дружина раптом опиняються в епіцентрі бурі ревнощів, зрад, флірту та випадкових поцілунків, адже їхнє подружнє ліжко несподівано стає головною ареною масових любовних пригод.

З кожною хвилиною брехня стає все солодшою, а коханці ховаються, двері грюкають, усе тільки заплутується, що вже не можливо розібратися – хто тут із ким і навіщо?

А в двері стукають усе нові й нові сюрпризи! «Не всі вдома» – це ситком на сцені, де одне ліжко, багато охочих, жодної правди...і море гумору. Будьте готові: буде смішно, гаряче і дуже незручно (героям, не вам).

Коли: 1 березня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Браво», вулиця Олеся Гончара, 79.

Концерти

Дизель шоу «Буде весна!»

28 лютого та 1 березня 2026 року у МЦКМ відбудеться концерт «Дизель Шоу». Сміх – це їхня зброя та їхній спротив ворогу. Нова програма обіцяє чимало нових номерів, які ще не демонструвалися на телебаченні. Гумористи подарують глядачам гарний настрій та особливі спогади.

Частину коштів від продажу квитків буде спрямовано до БО «Дизель Фонд» на допомогу Збройним силам України.

Коли: 28 лютого – 1 березня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Музичний вечір пам'яті Анатолія Суханова

28 лютого в Docker Pub відбудеться музичний вечір памʼяті Анатолія Суханова. Це вечір живих спогадів і щирої музики від друзів, колег і музикантів, які знали Анатолія, грали з ним на одній сцені та зберігають його світло у своїх піснях.

На сцені – Марія Бурмака та гітарист Геннадій Бондар, гурти «Просто Енджі» та АРТІШ Rock Band, а також спеціальні гості вечора.

Ведучий події – Денис NED Кащей, автор і ведучий програми «Поезія Київміста» на радіо Київ FM.

Цього вечора музика звучатиме як розмова – тиха, чесна і справжня. Також під час події відбудеться збір коштів на потреби 114-ї бригади, 5 батальйону (РУБпАК).

Коли: 28 лютого, 18:00.

Місце проведення: Docker Pub, вул. Богатирська, 25.

Гурт Disco Kings

28 лютого відбудеться танцювальний концерт триб'ют-гурту Disco Kings в Docker-G pub. Танцювальний проєкт Королі Диско це – ретро-програма, що складається з найпопулярніших хітів диско 70-80-х років. Тут – пісні ABBA, Boney M, Modern Talking, C.C.Catch, Arabesque, Ottawan, Bee Gees, Laid Back, F.R.David, Bananarama, Secret Service, Gloria Gaynor та багатьох інших зірок диско і поп-музики.

Популярність цих пісень перевірена часом. У проєкті Kings Of Disco об'єдналися професіонали: учасники гурту Saturday Night Fever (Лихоманка суботнього вечора) і три солісти, кожен з яких має свій впізнаваний стиль та образ. На глядачів чекає запаморочлива ностальгічна подорож в вашу музичну молодість і танці «до упаду».

Коли: 28 лютого, 19:00.

Місце проведення: Docker-G pub, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Концерт Віталія Козловського

1 березня 2026 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт Віталія Козловського. Співак займається не тільки творчістю, але й долучається до суспільно важливих ініціатив. Нещодавно співак став амбасадором гуманітарного розмінування. Для нього важливо доносити до світу правду.

Пісні Віталія Козловського: «Мала, танцюй», «Пінаколада», «Моє море», «Мала змогла», «Мовою серця».

Коли: 1 березня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Стендапи

Антон Стенюк. Сольний стендап концерт «Наполеон»

Антон Стенюк, артист, який поклав вісім років на вівтар стендап-комедії та досяг успіху. Хоч ви про це й не знали. Резидент Підпільного стендапу. Учасник ютуб шоу «Розгони», «Майже інтелектуальне шоу» і «Королі Крінжу».

Коли: 28 лютого, 19:00.

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Шоу «Розклад»

Розклад – це шоу, в якому беруть участь три герої:

Наталія Скорик – гадає на картах таро

Дмитро Носов – не вірить в карти таро

Джейхун Сафаров – запрошений гість, який має вирішити чи існує магія і чи працюють карти таро.

Коли: 1 березня, 16:00.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.