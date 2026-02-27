Коли ПЦУ пануватиме в Києво-Печерській лаврі? Відповідь гендиректора заповідника

Очільник Лаври нагадав, що монастирська громада ПЦУ присутня в Києво-Печерській лаврі з 2023 року, але це не було закріплено юридично

Максим Остапенко: «У 2026 році ключова задача – забезпечити умови для повноцінного служіння Православної церкви України в Лаврі»

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» готує договір із Православною церквою України про перебування на території святині представників ПЦУ на постійній основі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів гендиректор заповідника Максим Остапенко.

Очільник Лаври нагадав, що монастирська громада ПЦУ присутня в Києво-Печерській лаврі з 2023 року, але це не було закріплено юридично, існували лише тимчасові договори.

Остапенко висловив сподівання, що новий договір дозволить заповіднику дієвіше взаємодіяти з громадою монастиря Православної церкви України на чолі з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, єпископом Авраамієм. «Вірю, що всі монахи, які є в УПЦ МП, і які розуміють свою відповідальність перед народом, здійснюватимуть свою місію у владики Авраамія», – додав гендиректор.

За його словами, у 2026 році ключова його задача на займаній посаді – забезпечити умови для повноцінного служіння Православної церкви України і відновити доступ вірян до комплексів Ближніх і Дальніх печер. До слова, цей план уже почали виконувати: з 25 лютого Ближні печери Києво-Печерської лаври знову відкриті для вірян і відвідувачів. «Рішення про відкриття Ближніх печер продовжує співпрацю, яку Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» та Православна церква України розпочали раніше. Декілька тижнів тому Міністерство культури України передало у безоплатне користування церковній громаді перші два корпуси у Нижній лаврі – № 70 та № 49», – наголосив Остапенко.

Також він зауважив, що у зв’язку з розірванням договір із монастирем УПЦ МП заповідник поступово беремо під обслуговування всю територію Лаври. «Фактично, протягом 2023-2024 років вдвічі збільшився обсяг робіт, що виконуються командою заповідника. Раніше ми не контролювали Нижню лавру. Але після повного розірвання договору з УПЦ МП, що, дай Бог, буде вже затверджено судовим рішенням, обслуговування, ремонти й охорона цієї території стануть також нашою відповідальністю, що значно збільшить наші зобов’язання», – пояснив гендиректор.

Він зазначив, що для того, щоб Московська церква повністю покинула Лавру, має завершитися судова процедура.

Нагадаємо, що 2 лютого 2026 року Мінкульт передав у безоплатне користування монастирській громаді Православної церкви України перші два корпуси на території Нижньої лаври – № 70 та № 49.

Як повідомлялося, з 25 лютого 2026 року Ближні печери Києво-Печерської лаври, які були закриті для відвідувачів з серпня 2023-го, офіційно відкриті для паломників та відвідувачів.