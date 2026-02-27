Головна Київ Новини
search button user button menu button

Гендиректор Києво-Печерської лаври розповів, що лишилося на території святині від Московського патріархату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Гендиректор Києво-Печерської лаври розповів, що лишилося на території святині від Московського патріархату
На території Києво-Печерської лаври нині 14 новобудов, зведених УПЦ МП
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Максим Остапенко: «Те, що монахів УПЦ викидають із Києво-Печерської лаври, – абсолютно неправда, їхні громадянські права збережені»

До складу громади УПЦ МП, яка досі перебуває на території Києво-Печерської лаври, входять 140 осіб – це і монахи, і послушники, і технічний персонал. Проте далеко не всі з них проживають тут постійно. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів гендиректор заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

«Те, що монахів УПЦ викидають із Києво-Печерської лаври, – абсолютно неправда, їхні громадянські права збережені», – наголосив очільник Лаври.

Він нагадав, що після того, як у Києво-Печерській лаврі була створена громада під егідою Московського патріархату, вона розпочала тут дуже активну діяльність. Інколи це було на користь пам'яткам Лаври, оскільки деякі об'єкти були відреставровані. «Але паралельно в якийсь момент почалося хаотичне будівництво, якому за часів господарювання Азарова і Януковича намагалися надати певної форми законності – отримували якісь папери, які дуже часто прямо суперечили законодавству. У результаті на території Лаври з'явилося близько 17 новобудів, деякі зведені з грубим порушенням, деякі – повністю незаконні. Основна забудова відбулася до 2017 року, до 2020-го року більшу частину цих об'єктів привели до стану експлуатації», – зазначив Остапенко.

14 фото
На весь екран
На території Києво-Печерської лаври нині 14 новобудов, зведених УПЦ МП
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua
Зеленим кольором на схемі позначені новобудови на території Києво-Печерської лаври
Зеленим кольором на схемі позначені новобудови на території Києво-Печерської лаври

На думку гендиректора заповідника, саме ці новобуди найбільше спотворили сприйняття Києво-Печерської лаври, особливо ділянки в районі Дальніх печер з автентичною забудовою XVII-XIX століть: «На її тлі було зведено декілька нових корпусів, наприклад, овочесховище або склад тари… Я розумію, що, на думку господарника, це може виглядати непогано, але з погляду образу і взагалі призначення об'єкта культурної спадщини – це блюзнірство. Абсолютно ганебні три ангари побудовані й на Соляній гірці, що нижче Успенського собору. Я їх називаю конюшнями, вони не мають жодної естетики. Тут розмістилися майстерні і працівники цих майстерень. Це суто технологічні споруди, але збудовані з надзвичайно грубим порушенням законодавства на землі, яка була ні за ким не оформлена. Це чистий волюнтаризм і плюндрування території пам'ятки».

Остапенко стверджує, що в ті часи керівництво інколи примушувало фахівців заповідника закривати очі на порушення: у разі спроби щось зробити прилітали догани, звільнення, погрози. Особливо це було протягом царювання Януковича. 

За словами гендиректора заповідника, щодо долі цієї незаконної забудови на печерах Лаври наразі немає єдиної позиції. «Частина цих об’єктів, на моє переконання, потребує ретельної юридичної та експертної оцінки. Буде проведена повна інвентаризація й лише після цього будуть підстави для прийняття виваженого рішення», – заявив Остапенко, додаючи, що це задача не на один місяць і навіть не на один рік. Утім, її виконання стало можливим завдяки тому, що 8 лютого 2024 року Київська міська рада ухвалила рішення про відведення земельних ділянок, на яких розташована пам’ятка, Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у постійне користування.  

«Тепер та вакханалія, яка відбувалася через те, що земля 32 роки була не оформленою, неможлива. Відповідно, зараз держава має впорядкувати все, що на цій земельній ділянці робилося. Після повної інвентаризації має бути прийняте рішення: які об'єкти однозначно зносити, а які пристосувати для потреб Києво-Печерської лаври», – пояснив очільник Лаври.

Нагадаємо, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» готує договір із Православною церквою України про перебування на території святині представників ПЦУ на постійній основі.

Читайте також:

Теги: Максим Остапенко церква Українська православна церква Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 лютого – Стрітення Господнє
Стрітення Господнє 2026: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
2 лютого, 01:01
Великий піст вважається найсуворішим та найголовнішим: одна з найбільших заборон – тваринна їжа
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
22 лютого – Прощена неділя
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30
15 січня 2026 року Максима Остапенка поновлено на посаді генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
Війна за Лавру: коли Московська церква покине святиню? Відверта розмова з гендиректором заповідника Інтерв’ю
Вчора, 13:10
Літургії в соборі Святого Петра перекладатимуть 60 мовами в реальному часі
Ватикан бере на службу штучний інтелект: що зміниться для вірян
18 лютого, 15:09
Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
22 лютого, 23:39
Будівництво у внутрішній частині вежі Ісуса Христа храму Саграда Фамілія досі триває
Яким є найвищий католицький храм у світі: нові фото
23 лютого, 12:04
Із серпня 2023 року Ближні печери були закриті для відвідувачів
Ближні печери Лаври відкрито для відвідувачів: графік роботи
25 лютого, 12:36
Митрополит Лонгін, настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря є Героєм України
Скандал у Банченському монастирі: з’явилися нові свідчення вихованців про тортури
Сьогодні, 16:29

Новини

Гендиректор Києво-Печерської лаври розповів, що лишилося на території святині від Московського патріархату
Гендиректор Києво-Печерської лаври розповів, що лишилося на території святині від Московського патріархату
Коли ПЦУ пануватиме в Києво-Печерській лаврі? Відповідь гендиректора заповідника
Коли ПЦУ пануватиме в Києво-Печерській лаврі? Відповідь гендиректора заповідника
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила причину затримання водія Mazda
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила причину затримання водія Mazda
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28 лютого – 1 березня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28 лютого – 1 березня
Підробляли алкоголь відомих брендів. У Києві викрито підпільні склади
Підробляли алкоголь відомих брендів. У Києві викрито підпільні склади
На Деревообробній у Голосіївському районі горіла триповерхова будівля (фото)
На Деревообробній у Голосіївському районі горіла триповерхова будівля (фото)

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Сьогодні, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua