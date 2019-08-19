  1. Головна
  2. Київ
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України

    • Розсилка
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України

    Варто звернути увагу на назви закладів та вивіски тих часів. На багатьох з них ви побачите написи українською мовою

    В спільноті Клуб Коренного Киевлянина розмістили фотографії Києва 1950-1960-х років.

    «Київ 1950-1960-х років. Незвичний, незрозумілий, нерідний», - йдеться в коментарі до фотографій.

    Читайте також

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України

    На знімках зображені Контрактова та Поштова площа, міст на Труханів острів, будівля ЦУМу, Русанівка та інші відомі місця Києва.

    Також варто звернути увагу на назви закладів та вивіски тих часів. На багатьох з них ви побачите написи українською мовою.

    Читайте також
    Київ Русанівка СРСР Поштова площа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ