Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Атмосферні ретрофото столиці України



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Варто звернути увагу на назви закладів та вивіски тих часів. На багатьох з них ви побачите написи українською мовою

В спільноті Клуб Коренного Киевлянина розмістили фотографії Києва 1950-1960-х років.

«Київ 1950-1960-х років. Незвичний, незрозумілий, нерідний», - йдеться в коментарі до фотографій.

На знімках зображені Контрактова та Поштова площа, міст на Труханів острів, будівля ЦУМу, Русанівка та інші відомі місця Києва.

Також варто звернути увагу на назви закладів та вивіски тих часів. На багатьох з них ви побачите написи українською мовою.