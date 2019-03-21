У столичній мерії відзвітували: е-квиток працює і в метро, і в наземному транспорті



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Для оплати проїзду пасажиру достатньо просто прикласти е-квиток до валідатора

Для впровадження системи єдиного електронного квитка в комунальному транспорті Києва встановили валідатори

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами депутати заслухали інформацію від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА про функціонування електронного квитка у Києві.

Згідно з даною інформацією, Кyiv smart card діє як у метрополітені, так і в наземному транспорті – автобусах, тролейбусах, трамваях. Наразі система перебуває в тестовому режимі. Придбати е-квиток та поповнити його можна: на десяти станціях підземки, в особистому кабінеті киянина, в мережі Т-кіоск. Окрім того, Кyiv smart card є в платіжних терміналах Easy pay (1800 терміналів), Ibox (1110 терміналів), 2clik (725 терміналів).

«Наразі на кожній станції Київської підземки можна скористатися електронним квитком. Також до системи підключено понад 1200 одиниць комунального транспорту. Уже придбано понад 7 тисяч е-квитків. Місто планує у березні передати 200 000 карток для реалізації в агентські мережі. Для зручності містян, впроваджено особистий кабінет користувача. Там можна персоналізувати використання картки, поповнювати транспортний ресурс та керувати ним. Перевагами сайту скористались майже 3,5 тисячі пасажирів, які персоніфікували Kyiv Smart Card. Також в особистому кабінеті можна купити разовий квиток – QR код», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.

Для впровадження системи єдиного електронного квитка в комунальному транспорті Києва встановили спеціальні зчитувальні пристрої – валідатори. Пасажиру достатньо просто прикласти е-квиток до системи – проїзд оплачено. Контролери мають окремі пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка. На аналогічну систему мають перейти і приватні перевізники. Наразі виконавчий орган проводить із ними консультації.

За рішенням постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА має надати графік встановлення терміналів самообслуговування для придбання Kyiv Smart Card.

Як повідомлялося, єдиний електронний квиток для оплати проїзду в міському пасажирському транспорті став доступнішим. Тепер його можна придбати у Т-кіосках столиці.

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