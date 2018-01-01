У столичній підземці помітили відомого британського композитора

Майкл Прайс приїхав до Києва в рамках навчального курсу для кінокомпозиторів

У Київському метрополітені помітили відомого британського композитора Майкла Прайса - автора музики до серіалу «Шерлок». Про це інформує прес-служба підземки у Facebook, повідомляє «Главком».. «Знайомтесь, друзі, це Майкл Прайс. Він - топ-композитор з Великої Британії. Писав музику до серіалу



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Фото: Макс Требухов Майкл Прайс у Києві

Майкл Прайс приїхав до Києва в рамках навчального курсу для кінокомпозиторів

У Київському метрополітені помітили відомого британського композитора Майкла Прайса - автора музики до серіалу «Шерлок». Про це і нформує прес-служба підземки у Facebook , повідомляє « Главком »..

«Знайомтесь, друзі, це Майкл Прайс. Він - топ-композитор з Великої Британії. Писав музику до серіалу «Шерлок» і ще понад 30 фільмів. Відзначений нагородою «Еммі», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Майкл вперше в Києві і прибув сюди в рамках навчального курсу для кінокомпозиторів. Прайс віддає перевагу метро, так як дорога на таксі забирає більше часу.