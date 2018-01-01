  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У столичній підземці помітили відомого британського композитора

    Майкл Прайс приїхав до Києва в рамках навчального курсу для кінокомпозиторів
    У Київському метрополітені помітили відомого британського композитора Майкла Прайса - автора музики до серіалу «Шерлок». Про це інформує прес-служба підземки у Facebook, повідомляє «Главком».. «Знайомтесь, друзі, це Майкл Прайс. Він - топ-композитор з Великої Британії. Писав музику до серіалу
    • Сьогодні, 15:27
    • Розсилка
    Майкл Прайс у Києві
    Фото: Макс Требухов
    Майкл Прайс у Києві

    Майкл Прайс приїхав до Києва в рамках навчального курсу для кінокомпозиторів

    У Київському метрополітені помітили відомого британського композитора Майкла Прайса - автора музики до серіалу «Шерлок». Про це інформує прес-служба підземки у Facebook, повідомляє «Главком»..

    «Знайомтесь, друзі, це Майкл Прайс. Він - топ-композитор з Великої Британії. Писав музику до серіалу «Шерлок» і ще понад 30 фільмів. Відзначений нагородою «Еммі», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що Майкл вперше в Києві і прибув сюди в рамках навчального курсу для кінокомпозиторів. Прайс віддає перевагу метро, так як дорога на таксі забирає більше часу.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт метро Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ