У столичній підземці помітили відомого британського композитора
- Сьогодні, 15:27
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Фото: Макс Требухов
Майкл Прайс у Києві
Майкл Прайс приїхав до Києва в рамках навчального курсу для кінокомпозиторівУ Київському метрополітені помітили відомого британського композитора Майкла Прайса - автора музики до серіалу «Шерлок». Про це інформує прес-служба підземки у Facebook, повідомляє «Главком»..
«Знайомтесь, друзі, це Майкл Прайс. Він - топ-композитор з Великої Британії. Писав музику до серіалу «Шерлок» і ще понад 30 фільмів. Відзначений нагородою «Еммі», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Майкл вперше в Києві і прибув сюди в рамках навчального курсу для кінокомпозиторів. Прайс віддає перевагу метро, так як дорога на таксі забирає більше часу.