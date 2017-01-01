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    У столичній підземці затримали іноземця зі зброєю

    Під час перевірки документів правоохоронці виявили у пасажира метрополітену незареєстрований пристрій для відстрілу гумовими кулями. Розпочато кримінальне провадження.
    На станції метро «Деміївська» працівники поліції затримали  27-річного уродженця іншої держави, який підозріло себе поводив. Під час особистого огляду у нього виявили пістолет, імовірно - травматичний. Про це інформує прес-служба поліції Києва, повідомляє «Главком». Слідчо-оперативна група задокументувала
    • Сьогодні, 12:35
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    Під час перевірки документів правоохоронці виявили у пасажира метрополітену незареєстрований пристрій для відстрілу гумовими кулями. Розпочато кримінальне провадження.

    На станції метро «Деміївська» працівники поліції затримали  27-річного уродженця іншої держави, який підозріло себе поводив. Під час особистого огляду у нього виявили пістолет, імовірно - травматичний.

    Про це інформує прес-служба поліції Києва, повідомляє «Главком».

    Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Речовий доказ вилучили та направили для проведення експертизи. Зі слів чоловіка, пістолет належить йому, однак він не зареєстрований у встановленому порядку.

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    Правоохоронці з’ясували, що затриманий раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Слідчі встановлюють, за яких обставин чоловік придбав та зберігав  зброю.

    Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).  Затриманому загрожує  до семи років позбавлення волі.

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