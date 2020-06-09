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    У столичному Гідропарку потонув хлопець (відео)

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    Водолази знайшли тіло хлопця&nbsp;на глибині 4 м - У столичному Гідропарку потонув хлопець (відео)
    Водолази знайшли тіло хлопця на глибині 4 м
    Фото: ДСНС

    Столичні рятувальники дістали із водойми тіло потопельника

    Сьогодні, 9 червня, о 8:29 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про зникнення чоловіка біля Венеціанської затоки у Гідропарку.

    На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та КП «Плесо». Рятувальники приступили до пошукових робіт. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС. 

    О 10:45 на відстані 20 м від берега, на глибині 4 м було знайдено тіло чоловіка та передано його правоохоронним органам, ними ж і будуть встановлюватися причини та обставини трагічного випадку.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, у Гідпропарку три молодих хлопці вирішили переплисти на інший берег річки. «Двоє повернулися після того, як відчули, що це дуже важко, а третій поплив далі... Пізніше його тіло дістали рятувальники», - інформують свідки.

    За даними ДСНС, усього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва врятовано 3 особи, загинуло 11 осіб.

    Київ ДСНС Гідропарк смерть на воді потонули
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