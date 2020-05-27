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    У річці на Київщині виявлено тіло жінки

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    Рятувальники за допомогою човна і мотузки витягнули тіло - У річці на Київщині виявлено тіло жінки
    Рятувальники за допомогою човна і мотузки витягнули тіло
    Фото: ДСНС

    Обставини загибелі жінки встановлять правоохоронці

    У вівторок, 26 травня, у смт Кожанка Фастівського району Київщини на річці Кам’янка було виявлено тіло жінки.

    Повідомлення про страшну знахідку надійшло до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 15:55, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця події виїхали рятувальники 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів.

    Вони за допомогою човна і рятувальної мотузки витягнули тіло жінки на поверхню.

    Причини та обставини загибелі жінки з’ясовуватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, 19 травня на озері Біличі у Святошинському районі столиці було виявлено тіло чоловіка.

    За тиждень з 18 по 24 травня на водних об’єктах Києва було врятовано одну людину та загинула одна особа. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах міста врятовано 3 особи, загинуло 10 осіб, а саме: на р. Дніпро - 5 осіб, на озерах - 3 особи, на інших водоймах міста - 2.

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