Антимонопольний комітет вимагає від туроператорів відмовитися від «власних» курсів валют

«Внутрішній» курс туркомпаній, як правило значно перевищує курс іноземної валюти

Антимонопольний комітет (АМКУ) вимагає від туркомпаній припинити вказувати вартість своїх турів у доларах із подальшим перерахунком на гривні за «власним» курсом.

Такий «внутрішній» курс, як правило значно перевищує курс іноземної валюти, встановлений Національним банком або на міжбанківському ринку.

«Більшості з нас добре знайома ситуація, коли при виборі туру ми отримуємо вартість в іноземній валюті. А коли настає час оплачувати поїздку, виявляється, що її вартість значно вища за ту, на яку ми розраховували, оскільки «курс туроператора» значно перевищує вартість валюти навіть у найдорожчих обмінниках. Фактично виходить, що туристичні компанії заманюють нас привабливими цінами, а потім змушують платити значно більше», – зазначає АМКУ.

Цією проблемою зацікавилося і Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ, яке за власною ініціативою провело дослідження щодо дотримання туристичними операторами законодавства, яке стосується захисту економічної конкуренції та захисту від недобросовісної конкуренції під час розміщення на власних сайтах інформації про вартість туристичного продукту із використанням власного курсу валют.

Фігурантами розслідування стала низка відомих туроператорів: «Пегас Туристик», «Тез Тур», «Джоін Ап!», «Тревел Профешнл Груп», «Туристична компанія «Анекс Тур», «ТТВК», «Компас Україна», «Альф туристичний оператор», «Корал Тревел» і «Музенідіс тревел Україна».

АМКУ дав цим найбільшим туристичним компаніям 10 днів на виправлення вартості турів на своїх сайтах.

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