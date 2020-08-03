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    У столичному парку охорона виявила підлітків у напівпритомному стані (фото)

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    У підлітків сильне отруєння алкоголем - У столичному парку охорона виявила підлітків у напівпритомному стані (фото)
    У підлітків сильне отруєння алкоголем
    Фото: Муніципальна охорона

    Швидка медична допомога забрала дітей до лікарні

    У неділю, 2 серпня, у столичному парку «Наталка» наряд Муніципальної охорони виявив двох підлітків у напівпритомному стані.

    Про це повтомляється на сторінці Муніципальної охорони у Facebook.

    «Під час патрулювання території черговий наряд охорони помітив двох підлітків у напівпритомному стані. Як виявилося пізніше - сильне отруєння алкоголем», - йдеться у повідомленні.

    Охоронці викликали на місце лікарів. Швидка медична допомога забрала дітей до лікарні у супроводі поліції.

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    У столичному парку охорона виявила підлітків у напівпритомному стані (фото)
    У столичному парку охорона виявила підлітків у напівпритомному стані (фото)
    У столичному парку охорона виявила підлітків у напівпритомному стані (фото)
    У столичному парку охорона виявила підлітків у напівпритомному стані (фото)

    Як повідомлялося, у Києві двоє підлітків вирішили розважитися, стрибнувши із даху вагону метро у Дніпро прямо під час руху поїзда.

    Київ діти алкогольне сп'яніння парк
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