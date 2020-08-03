У столичному парку охорона виявила підлітків у напівпритомному стані (фото)



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У підлітків сильне отруєння алкоголем Фото: Муніципальна охорона

Швидка медична допомога забрала дітей до лікарні

У неділю, 2 серпня, у столичному парку «Наталка» наряд Муніципальної охорони виявив двох підлітків у напівпритомному стані.

Про це повтомляється на сторінці Муніципальної охорони у Facebook.

«Під час патрулювання території черговий наряд охорони помітив двох підлітків у напівпритомному стані. Як виявилося пізніше - сильне отруєння алкоголем», - йдеться у повідомленні.

Охоронці викликали на місце лікарів. Швидка медична допомога забрала дітей до лікарні у супроводі поліції.

Як повідомлялося, у Києві двоє підлітків вирішили розважитися, стрибнувши із даху вагону метро у Дніпро прямо під час руху поїзда.