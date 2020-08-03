У столичному парку охорона виявила підлітків у напівпритомному стані (фото)
У підлітків сильне отруєння алкоголем
Фото: Муніципальна охорона
Швидка медична допомога забрала дітей до лікарні
У неділю, 2 серпня, у столичному парку «Наталка» наряд Муніципальної охорони виявив двох підлітків у напівпритомному стані.
Про це повтомляється на сторінці Муніципальної охорони у Facebook.
«Під час патрулювання території черговий наряд охорони помітив двох підлітків у напівпритомному стані. Як виявилося пізніше - сильне отруєння алкоголем», - йдеться у повідомленні.
Охоронці викликали на місце лікарів. Швидка медична допомога забрала дітей до лікарні у супроводі поліції.
Як повідомлялося, у Києві двоє підлітків вирішили розважитися, стрибнувши із даху вагону метро у Дніпро прямо під час руху поїзда.