У Києві «потонув» новий спортмайданчик (фото)

Спортмайданчик на ВДНГ відкрили для відвідувачів 24 серпня

У Києві через рясні дощі затопило новий спорткомплекс на ВДНГ, який відкрили лише минулого тижня. Відповідне фото опублікувала Любов Фоміна в співтоваристві «Сусіди. Голосіїв» в Facebook.

Жінка обурилася, що таке сталося з майданчиком через кілька днів після його відкриття і що підрядник відразу не подбав про стоки води.

«Новий спорт комплекс на ВДНГ! Ось, як можна так будувати? Жодного зливу! Наслідки для покриття, та й для самих конструкцій, самі розумієте, буде сумним», – написала киянка.

Представники ВДНГ прокоментували для Vgorode подію. У пресслужбі розповіли, що зараз парк все ще працює в тестовому режимі і локацію щодня технічно допрацьовують.

«Система стоків в проекті передбачена, вони в процесі настройки з урахуванням фактичних обсягів опадів і формування стоків. До 1 вересня роботи в цій частині будуть завершені і вода навіть при сильних зливах так накопичуватися більше не буде», – відзначили в пре-службі.

Нагадаємо, 24 серпня на ВДНГ відкрили першу частину масштабної спортивної зони просто неба. На 11 гектарах території будуть і бігові доріжки, і майданчики для занять. Також там проводитимуть йогу, фітнес, кросфіт тощо.

Раніше повідомлялося, що незабаром на ВДНГ відкриється урбан-парк, який стане частиною майбутнього спортивного кластера.

2 серпня на столичному ВДНГ відкрилася оновлена після реконструкції оранжерея.

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме «людей майбутнього», та підписав відповідний указ. Будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). Вартість будівництва університету оцінюють у понад 7 млрд грн.