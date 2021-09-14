У Києві 60% звернень до рієлторів стосуються малогабаритних квартир

Близько 20% населення столиці дають запити на приватні будинки та земельні ділянки в найближчому передмісті Києва

Кияни усе частіше при купівлі квартир надають перевагу малогабаритним. Понад 60% звернень до рієлторів Києва на початок вересня стосувалися купівлі/продажу квартир площею 35-50 кв. м у вдало розташованих будинках радянської забудови. Про це повідомила голова київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Олена Гайдамаха в коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Ще на початку року можна було говорити про певний баланс на рієлторські послуги з боку продавців і покупців. Однак уже з середини квітня стало зрозуміло, що в цьому році через тимчасове скорочення пропозиції та запуск програми «Доступна іпотека 7%» послугами рієлторів користуються більше покупців, ніж продавців», – повідомила вона

За даними Гайдамахи, близько 20% дають запити на приватні будинки та земельні ділянки в найближчому передмісті Києва (на відстані 10-15 км від столиці); 15% – об'єкти первинного ринку житла столиці та передмістя (переважно класів комфорт + бізнес), близько 5% – об'єкти елітної нерухомості.

При цьому вона прогнозує, що у 2022 році тенденція на високий запит рієлторських послуг саме у покупців нерухомості може зберегтися.

«Попит на житло в столиці перевищує пропозицію, адже фактично немає інших дієвих способів зберегти й примножити свої статки. Така тенденція буде спостерігатися й у 2022 році: покупці будуть формувати ринок рієлторських послуг», – резюмувала Гайдамаха.

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