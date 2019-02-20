У столиці колишній пожежник вже три роки живе на дереві



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Володимир Грицак захоплюється східною філософією

Чоловік побудував курінь на дереві біля озера і перебрався туди жити ще в 2016 році

У Києві на проспекті Степана Бандери пенсіонер Володимир Андрійович вже три роки живе на дереві. Про це повідомляє видання Сегодня.

Літній чоловік побудував курінь на дереві і перебрався туди жити. Ініціатор створення парку Почайна Аннабелла Морина розповіла, що незвичайну споруду помітили випадково.

«Велися комплексні роботи з очищення Кирилівського і Йорданського озер, ми обходили території водойм і побачили дідуся, який виходив з «будинку» на дереві», - повідомила вона.

ЗМІ поспілкувалися з господарем «квартири». Ним виявився колишній пожежник Володимир Грицак, який віддав роботі 30 років життя. Він не бомж, повідомляють журналісти, у нього є своя «гостинка» на Оболоні неподалік від озера. Виявилося, що на дереві він живе з 2016 року. Курінь Володимира знаходиться на висоті триповерхового будинку. Піднятися до оселі можна тільки по високому стовбуру. Будиночок утеплений різним дрантям - старими ковдрами, шторами, одягом. Від опадів захищає велика парасолька.

«Щоправда, взимку, звичайно, в ноги холоднувато», - повідомив Володимир Андрійович.

Як каже господар халупи, спати йому є де. Його ліжко - це кілька шматків пінопласту і старі газети. У будинку є також трохи книг з історії. В душ оболонський відлюдник ходить раз на місяць, а обличчя і руки миє в кафешках. Влітку купається на Трухановому острові.

Володимир захоплюється східною філософією, особливо йому подобається китайська. Він цитує вислови Конфуція і Лунь Юя. Через пристрасть до філософії власника будиночка на дереві називають оболонським Діогеном. При досить незвичному образі життя Володимир Андрійович любить відвідувати кінотеатри, бібліотеки.

«Ось недавно накупив квитків на фестиваль американських документальних фільмів, тепер не можу оплатити «комуналку» за гостинку», - повідомив пенсіонер.