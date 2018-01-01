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    У столиці немає сироватки проти дифтерії

    У Київ досі не завезли сироватку
    Сироватки проти ботулізму і дифтерії в Києві досі немає. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург на брифінгу. «Що стосується сироватки проти ботулізму в якості лікувального препарату, то її немає, як і проти дифтерії. Постачальник у нас - Міністерство охорони
    • Сьогодні, 14:16
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    У Київ досі не завезли сироватку

    Сироватки проти ботулізму і дифтерії в Києві досі немає. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург на брифінгу.

    «Що стосується сироватки проти ботулізму в якості лікувального препарату, то її немає, як і проти дифтерії. Постачальник у нас - Міністерство охорони здоров'я. Коли були 10 випадків ботулізму в Києві минулоріч, то хворі самі купували. На превеликий жаль, така ситуація, і ми не можемо на неї вплинути», - повідомила вона.

    За її словами, в Україні є протидифтерійна сироватка, отримана як гуманітарна допомога.

    Нагадаємо, раніше перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що у Києві випадків захворювання на дифтерію не зареєстровано.

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    Відзначимо, дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом. Коли бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, що руйнує тканини дихальної системи. Захворювання проявляється у вигляді ангіни.

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    Джерело: УНІАН

    здоров'я Київ гуманітарна допомога епідемія
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