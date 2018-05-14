У столиці одна маршрутка в’їхала в іншу

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Фото: Еспресо ДТП у Солом'янському районі

Медики констатували у винуватця аварії підозру на інсульт, його забрала карета «швидкої»

В Солом'янському районі столиці зіштовхнулися дві маршрутки, одного чоловіка забрала швидка допомога.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Зі слів водія маршрутного автобуса, він стояв на кінцевій зупинці у відстійнику, як раптом в нього врізався ззаду його колега.

Чоловік вийшов з автобуса та пішов до іншого водія, щоб запитати, що сталося, проте адекватної відповіді не дочекався і викликав «швидку».

За словами поліцейських, медики констатували у винуватця аварії підозру на інсульт, його забрала карета «швидкої».

Як повідомлялося, 14 травня на Дніпровській набережній сталася ДТП: автомобіль Toyota FJ врізався в піцерію Positano (ТЦ Silver Breeze). Водій з місця ДТП втік, залишивши у машині дружини з дітьми.