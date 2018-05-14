У столиці одна маршрутка в’їхала в іншу
- Сьогодні, 16:47
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Медики констатували у винуватця аварії підозру на інсульт, його забрала карета «швидкої»
В Солом'янському районі столиці зіштовхнулися дві маршрутки, одного чоловіка забрала швидка допомога.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Зі слів водія маршрутного автобуса, він стояв на кінцевій зупинці у відстійнику, як раптом в нього врізався ззаду його колега.
Чоловік вийшов з автобуса та пішов до іншого водія, щоб запитати, що сталося, проте адекватної відповіді не дочекався і викликав «швидку».
За словами поліцейських, медики констатували у винуватця аварії підозру на інсульт, його забрала карета «швидкої».
Як повідомлялося, 14 травня на Дніпровській набережній сталася ДТП: автомобіль Toyota FJ врізався в піцерію Positano (ТЦ Silver Breeze). Водій з місця ДТП втік, залишивши у машині дружини з дітьми.