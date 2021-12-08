Серйозна ДТП під Києвом: після зіткнення з вантажівкою легковик загорівся (відео)

На місці ДТП працювали пожежні та поліція

Водія легковика встигли дістати з автомобіля

7 грудня ввечері в селі Проліски Бориспільського району сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

На вулиці Броварській сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля.

Одразу після зіткнення легкова автівка загорілася. Водія встигли дістати з автомобіля.

Постраждалих у ДТП немає.

На місці події працювали патрульні та рятувальники.

Через ДТП було ускладнено рух транспортну в обох напрямках.

Нагадаємо, 4 грудня п'яний поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів «Таврії».

Поліцейському повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.