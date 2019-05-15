У столиці правоохоронці викрили групу «чорних ріелторів» (фото, відео)



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Під час обшуків правоохоронці вилучили зразки фальшивих бланків, документи, печатки та інші речові докази

За допомогою підроблених документів купівлі-продажу зловмисники заволоділи трьома квартирами

Столичними правоохоронцями викрито організовану злочинну групу, яка проводила діяльність на території міста Києва та Київської області по заволодінню нерухомим майном громадян.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Нацполіції у Києві проводять досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 і 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Правоохоронці встановили, що учасники організованої групи з використанням завідомо підроблених договорів купівлі-продажу шахрайським шляхом заволоділи трьома квартирами на вулицях Вишгородській, Великій Васильківській та Жмеринській. Слідчі провели 15 обшуків та вилучили зразки фальшивих бланків, документи, печатки та інші речові докази, які долучили до кримінальних проваджень», - розповів старший слідчий слідчого управління ГУНП у Києві Сергій Руденко.

За його словами, аферисти ретельно готувалися до вчинення злочинів та розподіляли між собою ролі. Напередодні скоєння правопорушень вони шукали інформацію про осіб, які вели антисоціальний спосіб життя, або взагалі померлі, і квартирами яких можна легко заволодіти. Також було встановлено особу, яка власне на замовлення виготовляла та підробляла необхідні документи, котрі фігурували у шахрайських оборудках.

Шістьох осіб затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їх злочинна діяльність задокументована. Готуються матеріали для оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу.