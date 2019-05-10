У Києві судитимуть шахраїв, які із соняшникової олії робили «оливкову»



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Олію розливали у металеву тару, марковану під відомі та вигадані бренди Фото: Прокуратура Києва

Зловмисники встигли реалізувати контрафактної олії на майже 2,5 млн гривень

Столичними правоохоронцями завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно учасників злочинної групи, які займалися виготовленням та збутом у промислових масштабах підробленої оливкової олії під виглядом різних торговельних брендів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Так, троє осіб, зорганізувавшись в злочинну групу, орендували на території міста Києва складське приміщення, де з низькоякісної соняшникової олії утворювали «оливкову» олію та розливали її у металеву тару, марковану під відомі та вигадані бренди. У подальшому суміш під виглядом оливкової олії збували на території України в оптових масштабах», - розповіли в прокуратури.

За результатами проведених експертиз встановлено, що вилучена продукція за перевіреними показниками до оливкової олії не відноситься та не відповідає вимогам ДСТУ, що в свою чергу свідчить про її небезпеку для споживачів.

В межах слідства виявлено цех з виготовлення та розливу контрафактної оливкової олії. Згідно вилученої фінансової документації, зловмисники встигли реалізувати контрафакту на майже 2,5 млн гривень.

На даний час обвинувальний акт за обвинуваченням 3 осіб у вчиненні злочину, передбаченому ч.3 ст.28, ст.227 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) КК України, скеровано до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті.