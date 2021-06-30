У Києві в червні зафіксовано сплеск домашнього насильства

Другий рік поспіль у Києві фіксується сплеск насильства на початку літа

Із початку 2021 року у Києві зафіксовано 10904 звернення стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Поліція Києва зафіксувала 8709 звернень стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства. Нашим Центром гендерної рівності опрацьовано 2195 випадків. До речі, за аналогічний період минулого року, відповідними службами було зафіксовано близько 7 тисяч звернень. Протягом червня до поліції надійшло 1424 звернення з питань домашнього насильства. До Служби «Телефон довіри» – 401. У червні ми зафіксували сплеск насильства – така ж ситуація була й минулого року. Тобто другий рік поспіль ми фіксуємо сплеск насильства на початку літа», – зазначила Марина Хонда.

Чиновниця додала, що з початку року «кризовими кімнатами» скористалися 115 осіб, із яких – троє чоловіків, 56 жінок та 56 дітей. За червень послугами «кімнати» скористалися 32 особи. У міському притулку для постраждалих від насильства перебувало 19 осіб від початку року.

«Нашу роботу з протидії насильству визнано міжнародними партнерами як одну з найефективніших в Україні. Але незважаючи на це, усі проблеми досі не вирішені. Зокрема, через сплеск насильства нам довелося кілька разів відмовляти постраждалим у поселенні до «кризових кімнат» через брак місць у закладах. Тому ми вбачаємо необхідність розширення мережі. Наразі місто планує здійснити капітальний ремонт приміщень Денного центру соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Також у планах відкриття ще одного притулку для постраждалих. Крім того, ми вбачаємо необхідність створення мобільних бригад, які б оперативно реагували на випадки насильства», – додала Марина Хонда.

Якщо ви постраждали від домашнього насильства, можете звернутися телефоном на муніципальну гарячу лінію «Телефон довіри» за телефонами: 15-00 зі стаціонарного або 044-272-15-00 з мобільного. Також можна звернутися особисто до Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству (вул. Іллєнка, 20). Працівники центру нададуть усю необхідну інформацію та допомогу. Також, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до поліції за телефоном: 102.