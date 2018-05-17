У столиці продовжено мораторій на салюти

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Заборона на феєрвеки та салюти діятиме у Києві до закінчення бойових дій на Донбасі

Сьогодні, 17 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати продовжили заборону проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних виробів на території Києва. Рішення підтримали 87 депутатів, повідомляє прес-служба Київради.

Попередня заборона на використання феєрверків у столиці була чинною до закінчення Антитерористичної операції на сході країни. Оскільки на законодавчому рівні було змінено формат АТО на операцію Об’єднаних сил (відповідно до наказу «Про початок операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей»), постала необхідність продовжити мораторій на використання піротехніки під час проведення розважальних заходів.

«Феєрверки і салюти у той час, коли в країні йдуть бойові дії, є абсолютно неприйнятними. Наше рішення продовжує заборону використання піротехнічних засобів у столиці на час проведення в Україні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ на Донбасі. Ми маємо поважати співвітчизників, які захищають Батьківщину від російського агресора», - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Нагадаємо, раніше депутат Київської міської ради Олександр Пабат повідомив, що Київрада має намір внести правки до проекту рішення від 4 вересня 2014 року «Про заборону проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних засобів на території Києва».