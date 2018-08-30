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    У столиці проведуть конкурс туалетів

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    У столиці проведуть конкурс туалетів

    Конкурс буде проведено серед громадських закладів

    У Києві оберуть найкращу вбиральню серед громадських закладів. Про це повідомляють на сторінці Музею Історії Туалету у Facebook.

    Найкраща туалетна кімната «BEST WC» - перша всеукраїнська система рейтингів оцінювання туалетних кімнат в громадських закладах України з можливістю залучення міжнародних незалежних оцінювачів. Так організатори хочуть стимулювати громадські заклади до підвищення рівня обслуговування відвідувачів.

    Проект офіційно стартує у вересні цього року. У конкурсі братимуть участь готелі, ресторани, кафе, торгівельні центри, музеї, виставкові комплекси, аеропорти та навіть заклади освіти.

    Оцінювання туалетних кімнат відбуватиметься за критеріями досконалості приміщень і відповідності нормам санітарії та гігієни. Заклад отримає оцінку від «5» до «1» зірки з відповідним сертифікатом та емблемою від організатора.

    Джерело: Вечірній Київ

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