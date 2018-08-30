У столиці проведуть конкурс туалетів



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Конкурс буде проведено серед громадських закладів

У Києві оберуть найкращу вбиральню серед громадських закладів. Про це повідомляють на сторінці Музею Історії Туалету у Facebook.

Найкраща туалетна кімната «BEST WC» - перша всеукраїнська система рейтингів оцінювання туалетних кімнат в громадських закладах України з можливістю залучення міжнародних незалежних оцінювачів. Так організатори хочуть стимулювати громадські заклади до підвищення рівня обслуговування відвідувачів.

Проект офіційно стартує у вересні цього року. У конкурсі братимуть участь готелі, ресторани, кафе, торгівельні центри, музеї, виставкові комплекси, аеропорти та навіть заклади освіти.

Оцінювання туалетних кімнат відбуватиметься за критеріями досконалості приміщень і відповідності нормам санітарії та гігієни. Заклад отримає оцінку від «5» до «1» зірки з відповідним сертифікатом та емблемою від організатора.

Джерело: Вечірній Київ