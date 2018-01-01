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    У столиці проведуть протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори

    Підписано відповідне розпорядження
    У Києві проведуть протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори, а саме: на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської у Солом’янському районі. Підписано розпорядження КМДА про затвердження робочого проекту. Про це інформує прес-служба столичної влади, повідомляє «Главком». Зсувний процес стався внаслідок водонасичення
    • Сьогодні, 07:39
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    Підписано відповідне розпорядження

    У Києві проведуть протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори, а саме: на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської у Солом’янському районі. Підписано розпорядження КМДА про затвердження робочого проекту.

    Про це інформує прес-служба столичної влади, повідомляє «Главком».

    Зсувний процес стався внаслідок водонасичення ґрунтів талими водами і наразі він продовжується, є загроза повного руйнування дорожнього полотна та міських комунікацій. Щоб запобігти активізації зсувних процесів і пов’язаних із ними аварійних ситуацій на зазначеній території, розроблено проектну документацію.

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