У столиці вже зроблено майже 3 млн щеплень. Як вакцинуються кияни (фото, відео)

Щепитися у столиці сьогодні можна чотирма вакцинами

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці та всіх українців вакцинуватися від коронавірусу. Міський голова показав відео з одного з центрів вакцинації, що працює на базі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Подільського району. Мер оприлюднив його на своїй сторінці у Facebook.

Кличко підкреслив, що ситуацію із розповсюдженням коронавірусу в столиці вдалося дещо стабілізувати. І на це, як зазначають медики, вплинули запроваджені обмеження. Та, зокрема, те, що кияни почали масово вакцинуватися.

«Київ залишається лідером за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку кампанії в столиці зробили майже 3 мільйона щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали більш як півтора мільйона людей. Повністю імунізовані (двома дозами) – понад 1,4 млн мешканців міста. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 32 тис. щеплень», – повідомив Кличко.

Він нагадав, що в столиці працюють 157 пунктів вакцинації, а також 21 мінівакцинальний центр на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги та 63 мобільних бригади. Також від початку вакцинальної кампанії був відкритий центр щеплень на території Міжнародного виставкового центру. А з осені почали працювати тимчасові вакцинальні центри і в ТРЦ. Сьогодні їх 45.

Щепитися ж у столиці сьогодні можна чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer і Moderna, які місто отримали від Міністерства охорони здоров’я.

«Я закликаю киян і всіх українців іти й щепитися. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів! Бо, за словами фахівців, медиків, 98% госпіталізованих хворих на коронавірус – не щеплені. І помирають, в абсолютній більшості, невакциновані пацієнти. Давайте свідомо і відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч!» – сказав Кличко.