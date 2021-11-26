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    Свіжі Covid-дані: в Києві за добу виявлено понад 1,4 тис. нових хворих

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    До лікарень столиці останніми днями шпиталізують близько 300 хворих на коронавірус та з підозрою на Covid-19 - Свіжі Covid-дані: в Києві за добу виявлено понад 1,4 тис. нових хворих

    До лікарень столиці останніми днями шпиталізують близько 300 хворих на коронавірус та з підозрою на Covid-19

    фото: glavcom.ua

    Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 42 особи

    За минулу добу, 25 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1438 осіб. Це на 250 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 24 листопада було зафіксовано 1688 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 294 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 251 тис. осіб (за добу 25 листопада – 1111)
    • померли понад 7,3 тис. людей (за добу – 42)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 171 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 714 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 148 тис. осіб (за добу 25 листопада – 831)
    • померли 4 тис. осіб (за добу – 41).

    25 листопада в Україні медики зафіксували понад 15 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,4 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: в Києві за добу виявлено понад 1,4 тис. нових хворих