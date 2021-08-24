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    У столиці за «Київською перепічкою» вистроїлася рекордна черга (фото)

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    Десятки охочих скуштувати перепічку стоять у чергах - У столиці за «Київською перепічкою» вистроїлася рекордна черга (фото)
    Десятки охочих скуштувати перепічку стоять у чергах

    Відомий столичний фаст-фуд сьогодні користується надзвичайним попитом

    У Києві на День Незалежності, 24 серпня, до кіосків із відомим столичним фаст-фудом «Київська перепічка» шикуються черги по кількадесят метрів. Фото на вулиці Києва зробив кореспондент «Главкома».

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    У столиці за «Київською перепічкою» вистроїлася рекордна черга (фото)
    У столиці за «Київською перепічкою» вистроїлася рекордна черга (фото)
    У столиці за «Київською перепічкою» вистроїлася рекордна черга (фото)

    Нагадаємо, раніше у столиці піднялася ціна на легендарну київську перепічку. Тепер славнозвісний фаст-фуд коштує 25 грн.

    Перепічка відкрилася у лютому 1981 року. Її вартість за радянських часів становила 22 копійки. У 2010-х перепічка довгий час коштувала 4,5 грн, після чого її вартість поступово зростала. У 2015 році вона становила 8 грн, з весни 2016 року – 10 грн, з грудня 2016 року – 12 грн, з грудня 2017 року – 15 грн, з грудня 2018 року – 17 грн, з вересня 2019 року – 18 грн.

    У вересні 2020 року ціна зросла до 20 грн.

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    Теги: Київ День Незалежності
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    У столиці за «Київською перепічкою» вистроїлася рекордна черга (фото)