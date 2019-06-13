Знаменита «Київська перепічка» відкрилася після ремонту



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Невеличкий ремонт у закладі тривав лише день

Відомий столичний фаст-фуд «Київська перепічка» знову доступний для киян і гостей міста.

Про це повідомляє «Вечірній Київ».

У середу, 12 червня, інтернет сколихнула новина, що «Київська перепічка» закрилася.

Виявилося, що заклад зачинили на невеликий ремонт, який тривав лише один день.

Тому сьогодні «Київська перепічка» чекає на традиційні черги за хрумкою булкою із сосискою.

Нагадаємо, 6 червня, на пошту Департаменту Патрульної поліції надійшов лист із повідомлення про чергове замінування. До списку «замінованих» увійшли десятки об’єктів: дитячі садочки, лікарні, заклади харчування, магазини, торгівельні центри і т.д. Зокрема, під хвилю замінувань потрапила знаменита «Київська перепічка».